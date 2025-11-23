Stade Rennais : Habib Beye savoure son joli coup tactique et encense sa dernière trouvaille

Le Stade Rennais a écrasé l’AS Monaco (4-1) hier soir. Habib Beye peut savourer…

Contesté, Habib Beye est désormais à la tête d’un Stade Rennais irrésistible,n qui en a mis 4 hier à l’AS Monaco dans un Roazhon Park en ébullition. Le SRFC est 5e de Ligue 1 et forcément, Beye peut s’en réjouir. « C’est une très belle soirée, a-t-il glissé hier soir. J’ai une pensée pour les supporters parce que j’ai trouvé que c’était une grosse ambiance dès l’arrivée du bus avec cette possibilité pour nous d’enchaîner. C’est une belle émotion, ce score, cette fête, cette troisième victoire. »

Beye ne sait pas jusqu’où peut aller Aït-Boudlal

L’ancien marseillais a mis en avant la prestation de son équipe et ressorti plusieurs éléments. C’est le cas d’Abdelhamid Aït Boudlal. « Sur leurs récupérations, les Monégasques nous ont gênés, on a bien défendu puis marqué sur une très belle action avec Abdelhamid. On a eu de la maîtrise avec Valentin Rongier comme porte de sortie. Nous sommes aussi très bien entrés dans la seconde mi-temps avec un nouveau protocole sur les retours de vestiaire depuis quatre matchs. Breel Embolo a été exceptionnel dans son accompagnement pour Kader, Estéban, Ludo, ceux amenés à jouer à ces postes. J’ai adoré sa célébration à Toulouse sur le but de Mousa, les discussions avec Kader lors des spécifiques attaquants. Breel connaît l’adversaire, il voulait briller, avec beaucoup de retours défensifs. Son but récompense son travail. » Et à Beye d’insister sur le comportement de son équipe. « Avec Abdelhamid, on a découvert cette capacité à avancer avec le ballon lors des séances. Nous ne voulons pas nous en priver, on a toujours des joueurs en sécurité quand il sort, Jérémy et Lilian peuvent glisser, Mousa vient en flottaison. Abdelhamid est un garçon qui a beaucoup d’insouciance, de qualité, je ne sais pas où il peut aller, il est serein, dur dans le duel. C’est un jeune joueur, il fera encore des erreurs, il faudra l’accepter. Actuellement, il est dans un bon moment. Ça montre sa qualité et il faut le laisser grandir pour qu’il continue à progresser. Ces deux jeunes garçons – avec Jérémy – sont à un niveau très important. Je n’oublie pas Lilian, Brice, c’est fort ce qu’ils ont fait sur les sorties de balle. »