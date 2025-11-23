Real Madrid : nouveau coup de théâtre pour la prolongation de Vinicius !

Entre hier et aujourd’hui, c’est un coup oui un coup non pour la prolongation du Brésilien au Real Madrid…

Le cas Vinicius continue d’alimenter les médias espagnols. Hier, AS révélait que les négociations pour une prolongation du Brésilien, qui étaient dans une impasse depuis plusieurs mois, avaient repris, et que Vinicius Jr et le Real Madrid avaient finalement trouvé un terrain d’entente. Le quotidien madrilène soutenait que le Real Madrid allait allonger un bail qui s’achève pour le moment en 2027.

Les discussions entre Vinicius et le Real toujours au point mort ?

Mais ce dimanche, la COPE tient un tout autre discours. Le média cite en effet l’entourage du joueur. Et il n’y aurait absolument aucun contact entre le fantasque brésilien et la direction du Real depuis des mois. Il n’y aurait à ce jour aucune avancée notable pour que Vinicius prolonge, et aucune date de fixée pour un éventuel rendez-vous.