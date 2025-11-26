PSG : le groupe de Luis Enrique pour Tottenham avec Dembélé

Le PSG vient de dévoiler le groupe retenu par Luis Enrique pour le choc de Ligue des Champions face à Tottenham.

Ce mercredi, pour le compte de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain reçoit Tottenham au Parc des Princes. À quelques heures de cette rencontre, Luis Enrique a dévoilé son groupe. Comme l’entraîneur parisien l’avait annoncé en conférence de presse d’avant-match, Ousmane Dembélé fait son retour dans le groupe. Achraf Hakimi et Désiré Doué sont, eux, toujours absents.

Le groupe du PSG : Chevalier, Safonov, Martin James – Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz, Neves, Mayulu – Lee, Barcola, Dembélé, Ramos, Kvaratskhelia, Mbaye, Ndjantou.