Revue de presse espagnole : le Barça et Flick descendus en flèche, le Real en thérapie à Athènes
PSG : le groupe de Luis Enrique pour Tottenham avec Dembélé

Ousmane Dembélé
Fabien Chorlet
26 novembre 2025

Le PSG vient de dévoiler le groupe retenu par Luis Enrique pour le choc de Ligue des Champions face à Tottenham.

Ce mercredi, pour le compte de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain reçoit Tottenham au Parc des Princes. À quelques heures de cette rencontre, Luis Enrique a dévoilé son groupe. Comme l’entraîneur parisien l’avait annoncé en conférence de presse d’avant-match, Ousmane Dembélé fait son retour dans le groupe. Achraf Hakimi et Désiré Doué sont, eux, toujours absents.

Le groupe du PSG : Chevalier, Safonov, Martin James – Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz, Neves, Mayulu – Lee, Barcola, Dembélé, Ramos, Kvaratskhelia, Mbaye, Ndjantou.

