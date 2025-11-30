Real Madrid Mercato : un cadre prêt à quitter le navire à cause de Xabi Alonso !

Federico Valverde serait prêt à quitter le Real Madrid, en désaccord avec Xabi Alonso.

Selon El Partidazo de COPE, il y a toujours une fracture au Real Madrid entre Xabi Alonso et certains de ses joueurs. Le média croit savoir que la relation est rompue depuis des semaines entre Vinicius et le coach du Real, et que la fronde concerne aussi Rodrygo, Federico Valverde, Brahim Díaz, Endrick et Ferland Mendy.

Valverde en route pour MU ?

Pour Valverde, le Mirror va plus loin. Le tabloïd anglais révèle ce dimanche que Federico Valverde ne se voit plus vraiment évoluer sous les ordres de Xabi Alonso au Real Madrid et qu’il aurait fait fuiter un désir de départ vers Manchester United. L’Uruguayen envisagerait de rejoindre MU si sa relation avec Xabi Alonso continuait de se détériorer, le joueur étant très apprécié par Ruben Amorim et les Red Devils. A suivre…