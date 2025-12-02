Ligue 1 : le RC Lens peut-il vraiment croire au titre cette saison ?

Nouveau leader de Ligue 1 après un parcours remarquable, le RC Lens peut-il viser le titre en fin de saison ? Nos deux journalistes Bastien Aubert et Raphaël Nouet lancent le débat.

« Lens possède l’alchimie parfaite »

« Je pense sincèrement que le RC Lens peut commencer à rêver du titre cette saison. Les Sang et Or bénéficient à la fois d’un collectif solide et régulier, capable de rivaliser avec n’importe quelle équipe, et de l’inconstance de leurs principaux concurrents. Le PSG et l’OM, malgré leur potentiel, alternent des performances impressionnantes avec des matchs plus faibles, ce qui ouvre une vraie fenêtre pour le Racing. Mais au-delà des défaillances des rivaux, le RC Lens peut surtout compter sur ses propres forces : un Pierre Sage au sommet de son art, une défense rigoureuse, un milieu qui sait contrôler les temps forts et faibles d’un match avec une attaque qui sait être clinique quand il faut. Si le mercato hivernal est bien géré, cet effectif pourrait faire encore plus peur.

Le rôle de Florian Thauvin est également déterminant. L’attaquant de 32 ans, passé par l’OM et champion du monde avec les Bleus, apporte un leadership précieux sur et en dehors du terrain. Il sait gérer l’atitude. Son vécu des grandes compétitions, sa capacité à guider les jeunes et à prendre les bonnes décisions dans les moments clés font de lui une pièce maîtresse dans ce collectif lensois. Thauvin ne se contente pas de briller individuellement : il structure, conseille, et insuffle cette mentalité de gagnant qui pourrait pousser le RC Lens à viser le sommet du football français. Avec cette combinaison d’expérience, de régularité et de talent brut, le Racing peut légitimement nourrir des ambitions ultimes. »

Bastien AUBERT

« Non, remerciez le Qatar ! »

« En d’autres temps, on aurait pu se réjouir de cette course au titre rassemblant trois gros clubs. Mais ça, c’était avant l’arrivée du Qatar. Maintenant que le PSG a été autorisé par les instances à avoir un budget huit à dix fois supérieur à la moyenne de la Ligue 1, il faut arrêter de rêver. Si Paris n’est pas très loin devant au classement, c’est uniquement parce qu’il paye dans sa chair les efforts surhumains consentis la saison dernière pour mener à bien toutes les compétitions. Ses joueurs n’ont eu droit à qu’à quinze jours de vacances avant de reprendre les matches officiels. Il était évident qu’il allait y avoir de la casse et ça a été le cas. Mais à partir de janvier, tous ses joueurs seront sur pieds et frais. On ne devrait plus les revoir…

Souvent, on entend que Monaco et Lille ont réussi à être champions depuis que QSI a investi au PSG. C’est vrai. Mais les deux fois, c’est Paris qui a perdu le titre, pas les deux qui l’ont remporté. Ceux qui suivaient le football avant 2012 savent que le PSG, c’est une anomalie. Deux fois lors de ses quarante premières années. Dix fois sur les douze suivantes. Et on voudrait nous faire croire qu’il existe encore de l’incertitude… Donc, non, je ne vois pas Lens ou l’OM décrocher le titre de champion de France, hélas. Mais peut-être dans quelques années, quand toutes les magouilles du Qatar éclateront au grand jour, les trophées seront retirés au PSG et redistribués à ceux qui le méritaient vraiment ! »

Raphaël NOUET