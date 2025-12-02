Alors que Pierre Ménès croit dur comme fer au potentiel du RC Lens pour accrocher la Ligue des Champions en fin de saison, Daniel Riolo lui emboite le pas.

Le RC Lens peut vraiment y croire. Alors que les Sang et Or surprennent tout le monde cette saison, y compris Pierre Ménès, Daniel Riolo a tenu à apporter son soutien public au club artésien dans la course au titre. Sur son plateau de RMC Sport, le journaliste a rappelé que le Racing possède toutes les qualités pour détrôner le PSG devant l’OM.

« Face à l’un des plus gros exploits du foot français »

« Lens doit rester calme, kiffer et ne surtout pas penser à la suite. S’il arrive à jouer le titre cette saison, nous serons face à l’un des plus gros exploits du foot français », a-t-il affirmé dans l’After. Les arguments ne manquent pas : un collectif solide, une défense fiable et surtout un Florian Thauvin en guide suprême. L’attaquant, champion du monde avec les Bleus et habitué aux sommets avec l’OM, apporte son expérience et son leadership à une équipe encore jeune mais ambitieuse. Sa capacité à élever le niveau de ses coéquipiers est un atout majeur dans la course au titre.

Le PSG et l’OM trop inconstants ?

Le RC Lens bénéficie également des limites de ses rivaux. Le PSG et l’OM, malgré leurs moyens, connaissent des passages à vide et des inconstances qui pourraient profiter aux hommes de Pierre Sage. Si les Sang et Or maintiennent leur régularité, exploit et consécration sont à portée de main. En restant calme, Riolo en semble persuadé.