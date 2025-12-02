ASSE : les nombreuses raisons de croire à l’exploit contre l’OGC Nice 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

RC Lens, PSG, OM : après Pierre Ménès, Daniel Riolo a tranché pour la course au titre !

Le RC Lens leader de Ligue 1
Bastien Aubert
2 décembre 2025

Alors que Pierre Ménès croit dur comme fer au potentiel du RC Lens pour accrocher la Ligue des Champions en fin de saison, Daniel Riolo lui emboite le pas.

Le RC Lens peut vraiment y croire. Alors que les Sang et Or surprennent tout le monde cette saison, y compris Pierre Ménès, Daniel Riolo a tenu à apporter son soutien public au club artésien dans la course au titre. Sur son plateau de RMC Sport, le journaliste a rappelé que le Racing possède toutes les qualités pour détrôner le PSG devant l’OM. 

« Face à l’un des plus gros exploits du foot français »

« Lens doit rester calme, kiffer et ne surtout pas penser à la suite. S’il arrive à jouer le titre cette saison, nous serons face à l’un des plus gros exploits du foot français », a-t-il affirmé dans l’After. Les arguments ne manquent pas : un collectif solide, une défense fiable et surtout un Florian Thauvin en guide suprême. L’attaquant, champion du monde avec les Bleus et habitué aux sommets avec l’OM, apporte son expérience et son leadership à une équipe encore jeune mais ambitieuse. Sa capacité à élever le niveau de ses coéquipiers est un atout majeur dans la course au titre.

Le PSG et l’OM trop inconstants ? 

Le RC Lens bénéficie également des limites de ses rivaux. Le PSG et l’OM, malgré leurs moyens, connaissent des passages à vide et des inconstances qui pourraient profiter aux hommes de Pierre Sage. Si les Sang et Or maintiennent leur régularité, exploit et consécration sont à portée de main. En restant calme, Riolo en semble persuadé. 

Ligue 1RC Lens
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

Les Verts à la fête
ASSE...

ASSE : les nombreuses raisons de croire à l’exploit contre l’OGC Nice 

Par Bastien Aubert
Le RC Lens leader de Ligue 1
Ligue 1...

RC Lens, PSG, OM : après Pierre Ménès, Daniel Riolo a tranché pour la course au titre !

Par Bastien Aubert
Gianluigi Donnarumma (Manchester City
Mercato...

PSG Mercato : Donnarumma s’est déjà fait des ennemis à Manchester City

Par Bastien Aubert
Brice Samba (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : pluie de mauvaises nouvelles avant le PSG ! 

Par Bastien Aubert
Tylel Tati (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Tati, Nice, PSG… un énorme coup à trois bandes à l’horizon cet hiver !

Par Bastien Aubert
Lazar Samardzic (Atalanta)
Mercato...

OM Mercato : Benatia veut recruter le pire ennemi du Vélodrome ! 

Par Bastien Aubert
Dylan Batubinsika (ASSE)
ASSE...

ASSE : un premier renfort inattendu pour janvier !

Par Bastien Aubert
Jude Bellingham, le milieu du Real Madrid.
Liga...

Real Madrid : comment Bellingham a imposé sa loi à Xabi Alonso 

Par Bastien Aubert
La Beaujoire prête à accueillir le PSG ?
FC Nantes...

FC Nantes : un Ballon d’Or à La Beaujoire cet hiver, les négociations ont démarré !

Par Bastien Aubert
Moffi et Boga à Nice
Ligue 1...

OGC Nice : après Haise, deux joueurs pris à partie veulent aussi claquer la porte !

Par Bastien Aubert
Ayyoub Bouaddi (LOSC)
LOSC...

LOSC : énorme coup dur avant l’OM ! 

Par Bastien Aubert
Jean-Louis Leca (RC Lens)
Ligue 1...

Revue de presse : les Pogba font la paix, le RC Lens lance déjà son mercato, un accord trouvé au Stade Rennais !

Par Bastien Aubert
Alexandre Lacazette (OL)
Ligue 1...

OL : Alexandre Lacazette de retour à Lyon ! 

Par Bastien Aubert
Ousmane Dembélé (PSG)
Ligue 1...

PSG : Pierre Ménès lâche une bombe sur l’avenir de Dembélé

Par Bastien Aubert
Federico Balzaretti (OM)
Mercato...

OM Mercato : Balzaretti a mis la main sur sa première trouvaille ! 

Par Bastien Aubert
Eirik Horneland (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : le plan secret de Kilmer Sports pour janvier a fuité, c’est du très lourd ! 

Par Bastien Aubert
L'OGC Nice en crise totale
Ligue 1...

OGC Nice : Daniel Riolo scandalisé, Pierre Ménès dénonce un dérapage gravissime grave au club ! 

Par Bastien Aubert
Endrick lors d'un entraînement du Real Madrid.
Mercato...

OL Mercato : avant Endrick, Lyon a bouclé un premier transfert à 7 M€

Par Bastien Aubert
Zinedine Zidane
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : Flick réserve un onze surprise à l’Atlético, le vestiaire du Real milite pour Zidane ! 

Par Bastien Aubert
Les Kita au FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Kita prêt à sortir le chéquier pour janvier, les supporters vont halluciner !

Par Bastien Aubert
Medhi Benatia (OM)
Mercato...

OM : Mercato, avenir, arbitrage… le grand déballage de Mehdi Benatia ! 

Par Bastien Aubert
Vinicius (Real Madrid)
Liga...

Real Madrid : en plein crise, Vinicius franchit encore la ligne rouge !

Par Bastien Aubert
FRanck Haise (OGC Nice)
ASSE...

ASSE : l’OGC Nice sans Franck Haise contre les Verts ? 

Par Bastien Aubert
Pierre-Emerick Aubameyang (OM)
Ligue 1...

OM, PSG, ASSE, OL, RC Lens, FC Nantes, Stade Rennais : grande nouvelle en vue de la CAN ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet