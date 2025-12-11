Real Madrid Mercato : l’énorme appel du pied d’Erling Haaland réconforte les supporters madrilènes

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Vieux rêve du Real Madrid, Erling Haaland a profité de la victoire de Manchester City au Bernabeu hier pour envoyer quelques signaux…

Hier soir, Erling Haaland est venu jouer un mauvais tour au Real Madrid avec la victoire de Manchester City au Bernabeu. Un succès qui n’arrange pas les affaires de Xabi Alonso, de plus en plus sur la sellette. Mais Haaland, très apprécié du Real Madrid, a fait quelques sorties qui permettent de croire à un avenir teinté de blanc pour l’attaquant norvégien, ce qui n’a pas échappé aux supporters merengues.

Haaland rêve du Real et de rejouer avec Bellingham

Après la rencontre, le colosse n’a pas caché son envie de faire de nouveau équipe avec Jude Bellingham, côtoyé à Dortmund. « Jude Bellingham me manque. Ça me manque de jouer avec lui. C’est tellement un bon gars », a-t-il glissé devant les médias. Et ce avant d’ajouter : « Le Bernabéu est un endroit où l’on a envie de jouer, regardez ça ! C’est incroyable ». L’ambiance du Bernabeu et la collection de trophées du Real semble donc attirer Haaland. Qui avait pourtant confié il y a quelques jour au podcast The Rest is Football : « Je suis tranquille, concentré et très heureux ici, donc c’est vraiment un bon endroit pour me développer. L’Angleterre est un pays de football, et je pense que c’est le meilleur endroit pour jouer. Je veux faire partie de cela ». Âgé de 25 ans, Erling Haaland est encore lié à Manchester City pour… neuf saisons !