À LA UNE DU 11 DéC 2025
[19:00]PSG Mercato : une pépite dans le viseur, Luis Enrique sous son charme
[18:40]Real Madrid Mercato : l’énorme appel du pied d’Erling Haaland réconforte les supporters madrilènes
[18:20]ASSE : les Verts annoncent une signature, Loïc Perrin se frotte les mains !
[18:00]FC Nantes : Rothen glisse ses conseils à Kantari, les supporters s’étranglent !
[17:30]FC Nantes : une ancienne figure de l’ASSE a snobé les Kita
[17:00]RC Lens : une signature et un grand retour annoncés !
[16:30]ASSE Mercato : Horneland met un gros stop à l’arrivée de Bardeli !
[16:00]FC Nantes : Waldemar ou Franck, lequel des deux Kita est le plus responsable de la crise ?
[15:00]Mercato : une recrue force l’OM et l’OL à un premier bras de fer cet hiver ! 
[14:00]RC Lens Mercato : les chiffres exacts tombent pour Haidara, c’est un gros braquage !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Real Madrid Mercato : l’énorme appel du pied d’Erling Haaland réconforte les supporters madrilènes

Par Laurent Hess - 11 Déc 2025, 18:40
💬 Commenter
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Vieux rêve du Real Madrid, Erling Haaland a profité de la victoire de Manchester City au Bernabeu hier pour envoyer quelques signaux…

Hier soir, Erling Haaland est venu jouer un mauvais tour au Real Madrid avec la victoire de Manchester City au Bernabeu. Un succès qui n’arrange pas les affaires de Xabi Alonso, de plus en plus sur la sellette. Mais Haaland, très apprécié du Real Madrid, a fait quelques sorties qui permettent de croire à un avenir teinté de blanc pour l’attaquant norvégien, ce qui n’a pas échappé aux supporters merengues.

Haaland rêve du Real et de rejouer avec Bellingham

Après la rencontre, le colosse n’a pas caché son envie de faire de nouveau équipe avec Jude Bellingham, côtoyé à Dortmund. « Jude Bellingham me manque. Ça me manque de jouer avec lui. C’est tellement un bon gars », a-t-il glissé devant les médias. Et ce avant d’ajouter : « Le Bernabéu est un endroit où l’on a envie de jouer, regardez ça ! C’est incroyable ». L’ambiance du Bernabeu et la collection de trophées du Real semble donc attirer Haaland. Qui avait pourtant confié il y a quelques jour au podcast The Rest is Football : « Je suis tranquille, concentré et très heureux ici, donc c’est vraiment un bon endroit pour me développer. L’Angleterre est un pays de football, et je pense que c’est le meilleur endroit pour jouer. Je veux faire partie de cela ». Âgé de 25 ans, Erling Haaland est encore lié à Manchester City pour… neuf saisons !

Real Madrid

Actu foot Real Madrid : les infos les plus chaudes

Vidéos Real Madrid : toutes les infos foot