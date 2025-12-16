🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Volontiers sarcastique et vrai amoureux du club forézien, Patrick Guillou a publié un message énigmatique qui met en éveil les supporters de l’ASSE.

L’ASSE finit l’année 2025 difficilement. Et Patrick Guillou n’a rien fait pour rassurer les supporters stéphanois. « En deux briques …. Data, expérience client, communauté, inclusif, générateur d’émotions artificielles, manque de sincérité, tout est dans le calcul… quelle priorité : Actionnaire ou club ???? » Ce message posté hier sur X par l’ancien défenseur de l’ASSE a immédiatement attiré l’attention des supporters et observateurs du club forézien puisqu’il semble pointer du doigt le propriétaire, Kilmer Sports Ventures, en laissant entendre que les décisions actuelles du club seraient davantage guidées par des logiques financières et marketing que par l’intérêt sportif ou humain du club.

Une gouvernance trop distanciée à l’ASSE

Depuis son arrivée à la tête de l’ASSE au printemps 2024, Kilmer Sports est régulièrement critiqué pour sa gouvernance jugée distante et trop centrée sur des objectifs business, au détriment parfois de l’équipe première et de l’expérience des supporters. Le message de Guillou souligne également un paradoxe : comment concilier la nécessité de satisfaire les actionnaires avec celle de préserver l’identité et l’âme d’un club historique comme l’ASSE ? Pour les fans foréziens, cette question est loin d’être anodine, alors que le club traverse une période où le classement et la performance sportive sont scrutés de près.

Kilmer Sports trop calculateur ?

En pointant du doigt des notions comme « manque de sincérité » et « calcul », Guillou laisse entendre que la stratégie de Kilmer pourrait être trop artificielle et déconnectée du quotidien du club. Dans ce contexte, son message résonne comme un avertissement ou un rappel à l’ordre : les décisions prises à l’Étrat devront tenir compte non seulement des exigences financières de l’actionnaire, mais aussi de l’intérêt du club, de ses joueurs et de ses supporters. Ce post énigmatique pourrait relancer le débat sur l’équilibre entre performance sportive et logique économique, alors que l’ASSE se prépare à affronter un mercato hivernal crucial et une deuxième moitié de saison pleine de défis.