PSG : Luis Enrique a émerveillé l’ASSE… qu’il a pourtant humiliée

Par Raphaël Nouet - 18 Déc 2025, 14:40
Luis Enrique serrant la main d'Eirik Horneland lors de PSG-ASSE la saison dernière.
L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, qui a encaissé huit buts en deux matches contre le PSG, a dit combien il avait apprécié de croiser la route de Luis Enrique.

La saison dernière, à peine arrivé sur le banc de l’AS Saint-Etienne, Eirik Horneland avait connu un sacré baptême du feu à l’extérieur puisqu’il avait dû se déplacer au Parc des Princes. Ce soir-là, ses Verts avaient fait bonne figure face à la future machine à broyer l’Europe puisqu’ils ne s’étaient inclinés que 2-1. En revanche, deux mois et demi plus tard, la chanson n’a pas été la même pour l’ASSE lors du match retour à Geoffroy-Guichard. Lucas Stassin a ouvert le score dès la 9e minute mais ensuite, le PSG s’est déchaîné et a inscrit six buts.

« C’était fantastique de les rencontrer de si près »

Eh bien, malgré ces deux défaites et ces huit buts encaissés, Eirik Horneland conserve un très bon souvenir de sa rencontre avec son homologue parisien ! « C’était un vrai plaisir de rencontrer Luis Enrique et sa fabuleuse équipe du PSG. C’était fantastique de les rencontrer de si près évidemment et de constater leur travail acharné et leurs qualités exceptionnelles. » Les supporters stéphanois ne doivent pas conserver un souvenir aussi ému de ces deux matches face au champion d’Europe…

Ce témoignage est en tout cas la preuve que le travail de Luis Enrique au PSG commence à être reconnu aux quatre coins de la planète.

