FC Nantes : Luis Castro retrouve déjà un club, fin de la piste pour l’ASSE (officiel)

Luis Castro n’aura pas tardé à rebondir après son départ du FC Nantes. Désormais entraîneur du Levante UD, il échappe par contre à Saint-Étienne, qui l’avait ciblé en cas de départ d’Erik Horneland.

Un départ express de Nantes au Levante UD

À peine le temps de digérer son départ du FC Nantes que Luis Castro rebondit déjà en Liga : le Portugais devient officiellement le nouvel entraîneur principal du Levante UD, lanterne rouge de Liga. Alors que son contrat avec les Canaris courait jusqu’en 2027 (avec une année optionnelle), Castro s’est vu très sollicité depuis son départ du FCN. Parmi les discussions, certaines rumeurs l’avaient même envoyé vers Botafogo, mais c’est finalement l’Espagne qui rafle la mise. Un transfert officialisé ce samedi, alors même que son départ de la Beaujoire n’était pas pleinement réglé, y compris la question de ses quatre adjoints.

L’ASSE doit tourner la page Castro

Ce rebond rapide referme définitivement l’une des pistes évoquée du côté de l’AS Saint-Étienne. Le club forézien installait Luis Castro en tête dans sa short-list si Erik Horneland venait à être remercié en cours de saison. Sa signature à Levante met ainsi fin à cette option qui pouvait séduire pour son dynamisme, sa maîtrise tactique et sa capacité à accompagner les jeunes.

Les ambitions de Levante avec Castro

Du côté du Levante UD, le choix de Luis Castro s’est imposé comme une urgence. Après des semaines de recherches, le club grenat voulait retrouver de la stabilité et miser sur la jeunesse du coach portugais, remarqué pour sa patte offensive et sa gestion du vestiaire. Dès la première prise de contact, la direction espagnole a accéléré le processus, bien décidée à relancer la dynamique du groupe avant la seconde moitié de saison.

Nouveau défi : relancer Levante

À Levante, l’arrivée de Castro incarne l’espoir d’un renouveau après une séquence difficile en championnat. L’objectif ? Stabiliser l’équipe, retrouver une dynamique positive et viser le maintien en Liga. Le coach portugais devra rapidement faire l’amalgame entre cadres et jeunes, tout en imposant sa philosophie exigeante. La mission est claire : démontrer que reconstructions express peuvent rimer avec performance immédiate.