À LA UNE DU 20 DéC 2025
[20:07]PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter Fontenay en Coupe de France
[19:55]FC Nantes : Luis Castro retrouve déjà un club, fin de la piste pour l’ASSE (officiel)
[19:45]Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter le Séville FC
[19:39]Mercato : Antoine Griezmann à l’OL, les supporters préfèrent en rire
[19:14]OM : Longoria a provoqué un énorme séisme au sein du foot français
[18:47]RC Lens : deux Sang et Or sont entrés dans l’histoire… mais pas pour les bonnes raisons !
[18:28]ASSE : le groupe décimé des Verts pour affronter Nice en Coupe de France
[18:18]FC Nantes Mercato : après Machado et Sotoca, un autre joueur estampillé RC Lens dans le viseur ?
[17:58]PSG Mercato : Akliouche transféré dès cet hiver, l’AS Monaco a fixé son tarif !
[17:37]Coupe de France : un drame évité pour le LOSC face à Lusitanos Saint-Maur
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : Luis Castro retrouve déjà un club, fin de la piste pour l’ASSE (officiel)

Par William Tertrin - 20 Déc 2025, 19:55
💬 Commenter
Luis Castro avant le match entre le FC Nantes et le FC Metz.
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Luis Castro n’aura pas tardé à rebondir après son départ du FC Nantes. Désormais entraîneur du Levante UD, il échappe par contre à Saint-Étienne, qui l’avait ciblé en cas de départ d’Erik Horneland.

Un départ express de Nantes au Levante UD

À peine le temps de digérer son départ du FC Nantes que Luis Castro rebondit déjà en Liga : le Portugais devient officiellement le nouvel entraîneur principal du Levante UD, lanterne rouge de Liga. Alors que son contrat avec les Canaris courait jusqu’en 2027 (avec une année optionnelle), Castro s’est vu très sollicité depuis son départ du FCN. Parmi les discussions, certaines rumeurs l’avaient même envoyé vers Botafogo, mais c’est finalement l’Espagne qui rafle la mise. Un transfert officialisé ce samedi, alors même que son départ de la Beaujoire n’était pas pleinement réglé, y compris la question de ses quatre adjoints.

L’ASSE doit tourner la page Castro

Ce rebond rapide referme définitivement l’une des pistes évoquée du côté de l’AS Saint-Étienne. Le club forézien installait Luis Castro en tête dans sa short-list si Erik Horneland venait à être remercié en cours de saison. Sa signature à Levante met ainsi fin à cette option qui pouvait séduire pour son dynamisme, sa maîtrise tactique et sa capacité à accompagner les jeunes.

Les ambitions de Levante avec Castro

Du côté du Levante UD, le choix de Luis Castro s’est imposé comme une urgence. Après des semaines de recherches, le club grenat voulait retrouver de la stabilité et miser sur la jeunesse du coach portugais, remarqué pour sa patte offensive et sa gestion du vestiaire. Dès la première prise de contact, la direction espagnole a accéléré le processus, bien décidée à relancer la dynamique du groupe avant la seconde moitié de saison.

Nouveau défi : relancer Levante

À Levante, l’arrivée de Castro incarne l’espoir d’un renouveau après une séquence difficile en championnat. L’objectif ? Stabiliser l’équipe, retrouver une dynamique positive et viser le maintien en Liga. Le coach portugais devra rapidement faire l’amalgame entre cadres et jeunes, tout en imposant sa philosophie exigeante. La mission est claire : démontrer que reconstructions express peuvent rimer avec performance immédiate.

FC NantesASSE

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : ASSE, FC Nantes