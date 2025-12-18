🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Le désormais ex-entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, a publié un message d’adieux sur les réseaux sociaux. Il a volontairement oublié de nommer la famille Kita…

Et pan ! Luis Castro, qui a répété à plusieurs reprises pendant ses conférences de presse qu’il avait été bien élevé par ses parents, a mis un petit tacle aux Kita, qui l’ont viré du FC Nantes. Dans un message d’adieux publié ce soir sur les réseaux sociaux, l’entraîneur portugais, débarqué il y a une semaine après n’avoir gagné que deux matches en quinze journées de Ligue 1, a remercié tout le monde au FCN, sauf son propriétaire et le directeur général. Pas une surprise tant la relation entre Castro et les Kita s’est subitement détériorée dans les derniers jours de son passage au club…

« Ce fut un honneur d’appartenir à la famille des Canaris !

« Aujourd’hui, je quitte ce club avec un immense respect et une profonde gratitude. Dès mon arrivée, j’ai été chaleureusement accueilli, et cela compte énormément. A tous les supporters et plus particulièrement à la Brigade Loire, j’adresse mes sincères remerciements pour leur soutien constant et bienveillant ; leur soutien a fait toute la différence au quotidien et a donné du sens à tout ce que j’ai accompli. La reconnaissance que j’ai ressentie, au stade comme en dehors, a été essentielle. »

« A toute l’équipe avec l’équipe j’ai travaillé au quotidien – joueurs, staff technique et personnel – je tiens à exprimer ma gratitude pour leur professionnalisme, leur exigence et leur engagement. Je pars conscient du travail accompli, avec la satisfaction d’avoir tout donné durant mon passage ici. Je souhaite au club le plus grand succès possible. Ce fut un honneur d’appartenir à la famille des Canaris ! »