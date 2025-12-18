Un club de Ligue 1 chercherait à se faire prêter Terem Moffi par l’OGC Nice. Au vu de ses besoins, on se dit qu’il pourrait s’agir du FC Nantes…

Ce jeudi, Sport Boom rebondit sur le fait que Terem Moffi a décidé de quitter l’OGC Nice cet hiver. L’attaquant nigérian a été agressé par des ultras des Aiglons il y a deux semaines et demi, au retour d’une défaite à Lorient (1-3), et il n’a plus reporté le maillot rouge et noir depuis. Le média assure que des clubs français et belges suivent ce dossier avec attention. Un fan, sur Twitter, se demande qui voudra d’un joueur gagnant environ 300.000€ par mois. Mohamed Toubache-Ter lui répond qu' »un club français ne désire qu’un prêt… ».

Les Canaris cherchent un attaquant et sont prêts à offrir des gros salaires…

On pense forcément au FC Nantes. Avant-derniers de Ligue 1, les Canaris ont décidé de réaliser un gros mercato hivernal. Ils veulent des joueurs expérimentés, qui connaissent la Ligue 1 et évidemment talentueux. Et pour les attirer, ils sont prêts à verser de gros salaires, ce qu’ils s’étaient refusés à faire l’été dernier. En outre, la Maison Jaune cherche un nouvel attaquant. Terem Moffi coche donc toutes les cases. Pour l’OGC Nice, un prêt serait la meilleure option car, s’il se relance, à Nantes ou ailleurs, sa cote remontera et il pourra être vendu au prix fort l’été prochain.

Parmi les autres clubs français, rares sont ceux qui pourraient s’offrir les services du Nigérian. L’OM, le PSG, le RC Lens et le LOSC sont déjà bien armés en attaque, l’OL va attirer Endrick et le Paris FC mise sur d’autres profils. Ce qui laisse la voie libre au FC Nantes.