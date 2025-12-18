À LA UNE DU 18 DéC 2025
FC Nantes Mercato : une ancienne piste de l’ASSE et du RC Lens dit non aux Canaris

Par Raphaël Nouet - 18 Déc 2025, 16:24
Mady Camara contrôlant le ballon lors d'un choc entre l'Olympiakos et le PAOK.
Cité comme possible renfort du FC Nantes cet hiver, le milieu guinéen Mady Camara (28 ans), pisté par l’ASSE et le RC Lens à l’été 2024, n’a pas l’intention de quitter le PAOK Salonique.

Ce jeudi, la presse grecque a annoncé un intérêt du FC Nantes pour Mady Camara. Ce qui aurait constitué une très bonne idée car les Canaris ont besoin de renforcer leur milieu de terrain au niveau de la récupération. Une doublette Mady Camara-Junior Mwanga, ça aurait de la gueule et ça confirmerait surtout que la direction nantaise a aussi bien l’intention que les idées pour renforcer l’équipe en janvier. Après Deiver Machado (RC Lens) et Rémy Cabella (Olympiakos), la venue de Mady Camara aurait constitué un signal fort. Sauf qu’à peine née, cette piste tombe déjà à l’eau !

Camara pas désireux de quitter le PAOK

Foot Mercato a contacté le joueur, qui s’est dit très surpris par cette rumeur. Arrivé au PAOK Salonique, Camara n’a aucune intention de quitter son club, surtout que celui-ci est à la lutte pour le titre avec l’Olympiakos. Il dit se sentir très bien en Grèce et ne pas vouloir revenir en France (il a été débuté son aventure européenne à Ajaccio). Le média précise également que le PAOK aurait de toute façon fermé la porte à une vente d’un joueur coté 7 M€ sur Transfermarkt. Même s’il n’a été titulaire que deux fois en championnat grec, il fait partie de la rotation.

A l’été 2025, l’AS Saint-Etienne, le RC Lens et le LOSC s’étaient renseignés sur Mady Camara, au moment où son contrat avec l’Olympiakos prenait fin. Le Guinéen avait préféré poursuivre sa route au PAOK. En huit années en Europe, il en a passées cinq en Grèce…

