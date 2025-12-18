🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Le FC Nantes pourrait avoir mis la main sur l’héritier de Sergio Conceiçao sur le banc de touche.

Le FC Nantes semble avoir pris un pari audacieux en plaçant Ahmed Kantari à la tête de l’équipe première mais les avis sont pour le moins partagés. Le jeune entraîneur fait déjà l’objet d’un scrutin attentif de la part des supporters et des observateurs. Certains voient en lui le potentiel héritier de Sergio Conceição, capable de dynamiser le club et d’apporter une identité forte sur le terrain. Mais d’autres restent sceptiques, se rappelant ses précédentes expériences mitigées.

Emmanuel Merceron, insider bien informé sur le FC Nantes et très suivi sur X, n’a pas caché son scepticisme : « La très très très large majorité de supporters de VA qui ont détesté l’expérience Kantari en tant que coach, ça fait très peur. C’est peut-être le nouveau Conceiçao hein, mais là c’est incompréhensible ce choix de panique, ou alors les Kita sont des génies visionnaires. »

« C’est peut-être le nouveau Conceiçao mais il doit partir s’il sort la même bouillie qu’à Angers »

Le timing du choix de Kantari et la pression entourant ses débuts – lourde défaite à Angers (1-4) – compliquent encore un peu plus son intégration. Pour Merceron, l’enjeu est clair : une élimination dès les 32es de finale de Coupe de France contre Concarneau serait rédhibitoire. « Il doit partir s’il sort la même bouillie qu’à Angers », a-t-il averti, reflétant la tension palpable autour de La Beaujoire et le regard exigeant des supporters nantais.

Du côté des dirigeants, Waldemar Kita et son équipe semblent avoir misé sur la jeunesse et la vision tactique de Kantari pour impulser un nouvel élan. Le choix pourrait se révéler visionnaire si ce dernier parvient à instaurer une cohésion forte, à tirer le meilleur de ses joueurs et à imposer un style de jeu séduisant. Un peu comme l’avait fait Conceiçao au FC Nantes en son temps. Pour l’instant, on en est encore un peu loin.