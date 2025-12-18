À LA UNE DU 18 DéC 2025
FC Nantes Mercato : Abline sacrifié pour sauver les Canaris ? Pierre Ménès allume la mèche !

Par Bastien Aubert - 18 Déc 2025, 08:15
Matthis Abline (FC Nantes)

Waldemar Kita a peut-être intérêt à laisser filer le meilleur joueur du FC Nantes au mercato hivernal, conseille Pierre Ménès. 

Pierre Ménès n’a pas pris de pincettes. Sur sa chaîne YouTube, le journaliste a clairement ouvert la porte à un départ hivernal de Matthis Abline, estimant que le FC Nantes gagnerait peut-être plus à vendre son joyau qu’à le conserver dans un collectif trop limité pour lui.

Abline trop fort et bankable pour ce FC Nantes ?

Le constat de Ménès est brutal mais limpide. « Matthis Abline a 20 buts par saison dans les pieds, mais il ne le fera jamais en restant à Nantes ». Pour lui, le problème n’est pas le talent du joueur, évident, mais l’isolement dans lequel il évolue. L’exemple du match face à Lens (1-2) illustre parfaitement cette analyse. En grande forme, Abline a tenté, provoqué, accéléré… mais souvent seul, sans relais ni soutien. Cette solitude offensive pousse l’attaquant du FC Nantes à en faire trop. À vouloir régler les situations par lui-même, à forcer des actions compliquées. Une dérive compréhensible, mais dangereuse pour sa progression. À force d’être l’unique menace, Abline finit par porter un poids qui dépasse son rôle.

Une vente pour se maintenir en Ligue 1

Là où Ménès va plus loin, c’est dans la projection. Selon lui, certains clubs seraient capables de sortir un gros chèque dès janvier. Une vente autour de 25 millions d’euros n’aurait rien d’absurde. Et surtout, elle offrirait une opportunité rare au FC Nantes. L’idée est simple : transformer un joueur très fort dans un collectif faible en plusieurs renforts capables d’élever le niveau global de l’équipe. « Quatre joueurs à cinq millions d’euros », avance Ménès. Une redistribution des cartes qui pourrait donner plus d’équilibre, plus de solutions, et moins de dépendance à un seul homme : « Le problème d’être si seul, c’est que ça l’oblige presque à « sur-individualiser » son jeu et à toujours tenter le coup dur tout seul. Ça, c’est problématique. Quel club pourrait se le payer en janvier ? Il y a des clubs qui pourraient se le payer en janvier. Ou alors Waldemar Kita décide de le transférer à 25 millions d’euros et de prendre quatre joueurs à cinq millions d’euros à côté. Ça peut être une solution pour le FC Nantes qui a besoin de renforts mais qui n’a peut-être pas besoin d’avoir un joueur aussi fort dans un collectif aussi faible. »

Kita dos au mur au Mercato


Pour Waldemar Kita, le choix est donc stratégique. Garder Abline, c’est conserver une valeur sûre et un symbole. Le vendre, c’est accepter une forme de renoncement sportif à court terme, mais peut-être assurer la survie et la compétitivité du club sur la durée. Le message de Pierre Ménès est clair : le FC Nantes n’a peut-être pas besoin d’un crack esseulé, mais d’un effectif renforcé et cohérent. À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, Abline pourrait bien devenir la pièce maîtresse d’un virage radical. Et potentiellement douloureux, mais nécessaire.

