ASSE Mercato : Duffus pousse un peu plus Stassin vers la sortie

Par Bastien Aubert - 24 Déc 2025, 10:13
Duffus et Stassin à l'ASSE
Moins sollicité que Lucas Stassin cette saison, Joshua Duffus affiche pourtant de meilleures statistiques que l’attaquant titulaire de l’ASSE. 

Il devait marcher sur la Ligue 2, il peine à exister. Favori annoncé pour le titre de meilleur buteur, Lucas Stassin traverse une première partie de saison très compliquée à l’ASSE, au point de se faire sérieusement bousculer par la concurrence interne. Avec ses 12 buts inscrits la saison dernière en Ligue 1, l’attaquant belge cochait toutes les cases du buteur dominant en L2. Mais la réalité est bien différente. À mi-saison, l’avant-centre de l’ASSE n’a inscrit que 4 buts, soit deux fois moins que Zuriko Davitashvili, coleader du classement des buteurs avec Tawfik Bentayeb (Troyes) et Damien Durand (Red Star). 

Duffus plus efficace que Stassin 

Le constat est brutal. Stassin n’a plus marqué depuis trois mois et affiche une inquiétante série de 563 minutes sans but sous le maillot vert. Pire encore, son rendement interpelle : un but toutes les 214 minutes cette saison, un chiffre bien loin des standards attendus pour un numéro 9 censé porter l’attaque stéphanoise. Dans l’ombre, Josuha Duffus envoie un message clair. Cette saison, l’Anglo-Jamaïcain de l’ASSE a inscrit autant de buts que Stassin malgré un temps de jeu plus de deux fois inférieur. Son efficacité parle pour lui : un but toutes les 95 minutes. 

Le Belge avait survolé la L1 à partir de janvier 

Malgré son déchet dans le jeu, Duffus est aujourd’hui le Stéphanois le plus clinique devant le but. Un véritable camouflet statistique pour Stassin. Pour autant, tout n’est pas perdu pour le Diablotin. La mémoire collective rappelle qu’il avait inscrit 10 buts sur la seule phase retour la saison passée, dans un championnat de Ligue 1 bien plus relevé que la L2 actuelle. Reste à savoir si Lucas Stassin saura inverser la tendance rapidement, sous peine de voir son statut sérieusement remis en question à l’ASSE.

