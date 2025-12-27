À LA UNE DU 27 DéC 2025
ASSE : les Verts vont offrir une belle occasion de célébrer la mémoire de Gasset

Par William Tertrin - 27 Déc 2025, 14:00
L'ancien entraîneur de Montpellier, Jean-Louis Gasset.
Ce vendredi 26 décembre 2025, le monde du football français a perdu l’une de ses figures les plus respectées. À l’âge de 72 ans, Jean-Louis Gasset s’est éteint, laissant derrière lui un parcours exceptionnel de plus de cinquante ans au service du ballon rond.

Pour l’AS Saint-Étienne, club qu’il a dirigé entre novembre 2017 et mai 2019 avec succès, c’est une immense tristesse. Dans un communiqué empreint d’émotion, les Verts soulignent que « le club n’oubliera jamais un homme qui a contribué à écrire les pages ineffaçables de son histoire, le gardera à vie dans son souvenir… » et annoncent qu’il recevra un hommage spécial lors de la réception de Montpellier, début février prochain.

Un homme, un héritage

Jean-Louis Gasset n’était pas seulement un entraîneur : il était une personnalité profondément humaine. À l’ASSE, il a su insuffler une dynamique nouvelle, redressant l’équipe après un début de saison difficile et retrouvant avec les supporters une fierté longtemps attendue. Sous sa direction, les Stéphanois ont réalisé une remontée spectaculaire en Ligue 1, avec une phase retour historique qui a ravivé l’enthousiasme du Peuple Vert.

L’ASSE évoque avec tendresse l’homme à la casquette, protecteur et sage, toujours souriant, dont la voix et la présence ont marqué joueurs et supporters. Depuis, les hommages affluent, notamment celui de Bernard Caïazzo, saluant un homme passionné, apprécié pour sa connaissance tactique, son humilité et sa bienveillance.

Un hommage en février : une page de l’histoire stéphanoise

L’annonce d’un hommage officiel contre Montpellier donnera aux supporters et au club l’occasion de célébrer la mémoire d’un homme qui, en peu de temps, a su inscrire son nom dans la légende moderne de Saint-Étienne. Cette rencontre, chargée de symbole, réunira sans doute du beau monde autour de valeurs qui étaient chères à Gasset : le respect, l’engagement et la passion du jeu.

