À LA UNE DU 27 DéC 2025
[20:00]FC Nantes Mercato : Issa Diop (Fulham) trop cher pour les Canaris ?
[19:30]OM Mercato : Marseille doit-il casser sa tirelire pour Jorge Carrascal (Flamengo) ?
[19:00]Real Madrid Mercato : coup dur pour Xabi Alonso, une décision est tombée !
[18:30]Stade Rennais, ASSE : les adieux poignants de Yann M’Vila à Jean-Louis Gasset
[17:55]CAN : le Sénégal et la RD Congo dos à dos, un ancien flop de l’OM a failli faire chuter ce recalé de l’ASSE !
[17:30]PSG : Vitinha milite pour Safonov
[17:00]ASSE : Larsonneur est au niveau de sa défense, une stat terrible l’accable !
[16:25]ASSE, OM, LOSC, RC Strasbourg Mercato : deux clubs ont pris les devants pour Gessime Yassine (Dunkerque)
[15:57]CAN : un Bénin historique met la pression sur le Sénégal et la RD Congo !
[15:30]CAN : Regragui se fait fracasser au Maroc, Hakimi attendu comme le messie
Real Madrid Mercato : coup dur pour Xabi Alonso, une décision est tombée !

Par Laurent Hess - 27 Déc 2025, 19:00
💬 Commenter
Pour la première fois depuis des années, le Real Madrid s’apprête à traverser l’hiver sans la moindre recrue, une décision qui ne passe clairement pas au sein du vestiaire. Déjà sous pression après une première partie de saison mouvementée, Xabi Alonso doit composer avec un effectif inchangé et des joueurs majeurs qui commencent à gronder.

La Casa Blanca peine à convaincre malgré un effectif prestigieux. Le succès arraché lors du Clasico en octobre n’a pas suffi à masquer les nombreuses lacunes collectives. Trop souvent, Kylian Mbappé, auteur de statistiques affolantes (29 buts en 24 matches toutes compétitions confondues), a évité le pire à ses coéquipiers.

Mais ces fulgurances personnelles ne peuvent masquer des résultats décevants en Liga, avec une série noire de quatre matchs sans victoire durant l’automne, ni les fragilités exposées sur la scène européenne face à Liverpool et Manchester City. Un vestiaire en proie aux doutes, où le climat s’est tendu entre Xabi Alonso et certains cadres, à commencer par Vinícius Jr.

Aucun mouvement au Real Madrid cet hiver

Attendu sur le marché, le Real Madrid a finalement acté un choix radical : sauf blessure grave, aucun renfort ne sera recruté en janvier. Une stabilité imposée qui tranche avec les attentes exprimées en interne. Xabi Alonso, confronté à un effectif limité sur certains postes, espérait au moins le renfort d’un milieu défensif.

Selon la Cadena Cope, le prêt du jeune Brésilien Endrick (19 ans) à l’OL sera l’unique mouvement du club en janvier. La direction a tranché : les solutions viendront de l’intérieur, via des jeunes comme Pitarch et Cestero qui émergent dans la rotation. Un pari risqué, alors que certains concurrents n’hésitent pas à se renforcer.

Real Madrid

