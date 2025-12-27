Stade Rennais, ASSE : les adieux poignants de Yann M’Vila à Jean-Louis Gasset

L’ancien milieu du Stade Rennais et de l’ASSE Yann M’Vila a rendu un bel hommage à Jean-Louis Gasset, décédé ce vendredi à 72 ans. Il l’avait connu en équipe de France et chez les Verts…

C’est une terrible nouvelle qui est tombée ce vendredi 26 décembre. En effet, Jean-Louis Gasset, qui a notamment entraîné l’ASSE de 2017 à 2019, s’en est allé. Sur son compte X, l’AS Saint-Étienne a évidemment laissé son message à l’attention de Gasset, y compris une vidéo de l’homme à la casquette. « Jean-Louis Gasset s’en est allé. Entraîneur entre novembre 2017 et mai 2019 de l’ASSE, avec laquelle il avait notamment obtenu une 4e place et une qualification européenne, Jean-Louis Gasset est décédé ce vendredi 26 décembre à l’âge de 72 ans. Joueur, entraîneur, adjoint, capitaine de bateaux parfois mal amarrés, il aura toujours su mener ses embarcations sur la terre ferme et déjouer les vents contraires. À son fils Robin, sa fille Coralie, sa maman Éliane, ses petits-enfants, ses proches et ses amis, l’AS Saint-Étienne présente ses plus sincères condoléances et partage leur peine. Le club n’oubliera jamais un homme qui a contribué à écrire les pages ineffaçables de son histoire, le gardera à vie dans son souvenir et lui rendra hommage à l’occasion de la réception de Montpellier, début février prochain ».

Avec le décès de Gasset, M’Vila a perdu son deuxième « papa »

Dans une lettre publiée sur ses réseaux, Yann M’Vila a fait des adieux poignants au coach à la casquette…

« Papa,

Les mots me manquent. Me dire que vous n’êtes plus de ce monde me déchire le cœur. Vous étiez bien plus qu’un coach, bien plus qu’un ami… Vous étiez un père pour moi. C’est pour cela que je vous appelais papa.

On s’est encore parlé le 9 décembre, le jour de votre anniversaire, jamais je n’aurais imaginé que ce serait la dernière fois.



J’ai eu la chance de jouer en Équipe de France grâce à vous. J’ai retrouvé l’amour du foot après ma dépression en Russie en venant à Saint-Étienne, grâce à vous encore. Vous m’avez redonné le goût du jeu, le goût du travail, le goût de vivre. Avec vous, j’ai pris un plaisir immense, sur le terrain comme en dehors. Toujours juste dans vos choix, toujours le bon mot pour rire, et le bon mot pour bosser.



Quand j’ai perdu mon grand-père, vous avez été le premier à qui je l’ai annoncé. On jouait le soir même. Pendant le match, alors que je pleurais, vous m’avez dit : « Yann, pense à lui », en regardant vers le ciel. Toujours la phrase parfaite, toujours la parole qui touche juste. Et aujourd’hui, c’est à vous que je penserai en regardant vers le ciel.



Mais au-delà du Grand MAÎTRE de football incroyable que vous étiez, j’ai appris au fil du temps à découvrir le GRAND MONSIEUR que vous étiez : votre humanité immense, votre droiture, vos valeurs. Les fous rires, les engueulades légendaires, l’énergie, la passion… Vous étiez un vrai leader, un homme pour qui on avait envie d’aller à la guerre, prêt à tout donner sur le terrain tant vos discours nous transcendaient.



Je pourrais écrire un livre sur vous.



Reposez en paix, Papa. Je pense très fort à Coralie, à Robin et à votre chère maman dans cette terrible épreuve ? L’homme à la casquette… vous avez marqué des générations entières, et personne ne vous oubliera.

Je vous aime.

Merci pour tout, Papa ❤️ »