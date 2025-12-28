Real Madrid : un ancien cadre vole au secours de Xabi Alonso

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Sous le feu des attentes et des rumeurs, Xabi Alonso peut compter sur un allié de poids. Lucas Vázquez, ancien cadre du Real Madrid, affiche un soutien sans faille envers celui que la Casa Blanca rêve de voir triompher sur son banc.

L’avenir d’Alonso sur le banc du Real Madrid suscite de nombreux débats. Entre critiques prématurées et attentes immenses, chaque mouvement du technicien espagnol est scruté à la loupe. La pression monte, nourrie par une obsession du succès propre à la Maison Blanche. Mais dans ce climat, le discours de certains anciens pousse à relativiser l’emballement.

Lucas Vázquez : « Il va réussir, il le mérite »

Interrogé par AS sur les rumeurs entourant l’avenir d’Alonso, Lucas Vázquez, aujourd’hui au Bayer Leverkusen n’a pas mâché ses mots : « Ça arrive toujours, ce n’est pas nouveau… Je crois qu’il va y arriver. Je pense qu’il va réaliser une grande saison cette année et qu’il fera un excellent travail au Real Madrid. Il le mérite, il a montré au Bayer Leverkusen qu’il est un grand entraîneur, et il le démontrera également au Real Madrid. »

Ce témoignage, venant d’un joueur ayant porté le maillot blanc près de dix ans, pèse lourd. A travers lui, Lucas Vázquez rappelle à quel point l’expérience accumulée par Xabi Alonso en Bundesliga est un gage de sérieux et d’intelligence tactique. Le message est clair : un peu de patience, et le Real Madrid sera tiré vers le haut par le successeur de Carlo Ancelotti, comme le Bayer l’avait été il y a quelques années.