À LA UNE DU 28 DéC 2025
[11:00]ASSE Mercato : l’enveloppe de Kilmer Sports pour renforcer l’équipe cet hiver fait débat
[10:30]Real Madrid : un ancien cadre vole au secours de Xabi Alonso
[10:00]OGC Nice, ASSE : Julien Sablé très affecté par le décès de Jean-Louis Gasset
[09:30]RC Lens, LOSC Mercato : les Sang et Or et les Dogues à la lutte pour un colosse nigérian
[09:00]FC Nantes Mercato : Meupiyou en plein cauchemar au Portugal !
[08:30]FC Barcelone Mercato : Deco fonce sur un défenseur argentin, la tendance se confirme pour Rashford
[08:00]PSG Mercato : un ancien parisien va rejoindre Lionel Messi à l’Inter Miami
[07:30]Real Madrid : Cristiano Ronaldo n’en peut plus des questions sur la mère de son fils aîné
[07:00]PSG : Ibrahim Mbaye flambe à la CAN, tout le Sénégal est déjà à ses pieds !
[06:00]LOSC, Girondins, ASSE : Debuchy kiffait Gasset
Real Madrid : un ancien cadre vole au secours de Xabi Alonso

Par Laurent Hess - 28 Déc 2025, 10:30
💬 Commenter
Sous le feu des attentes et des rumeurs, Xabi Alonso peut compter sur un allié de poids. Lucas Vázquez, ancien cadre du Real Madrid, affiche un soutien sans faille envers celui que la Casa Blanca rêve de voir triompher sur son banc.

L’avenir d’Alonso sur le banc du Real Madrid suscite de nombreux débats. Entre critiques prématurées et attentes immenses, chaque mouvement du technicien espagnol est scruté à la loupe. La pression monte, nourrie par une obsession du succès propre à la Maison Blanche. Mais dans ce climat, le discours de certains anciens pousse à relativiser l’emballement.

Lucas Vázquez : « Il va réussir, il le mérite »

Interrogé par AS sur les rumeurs entourant l’avenir d’Alonso, Lucas Vázquez, aujourd’hui au Bayer Leverkusen n’a pas mâché ses mots : « Ça arrive toujours, ce n’est pas nouveau… Je crois qu’il va y arriver. Je pense qu’il va réaliser une grande saison cette année et qu’il fera un excellent travail au Real Madrid. Il le mérite, il a montré au Bayer Leverkusen qu’il est un grand entraîneur, et il le démontrera également au Real Madrid. »

Ce témoignage, venant d’un joueur ayant porté le maillot blanc près de dix ans, pèse lourd. A travers lui, Lucas Vázquez rappelle à quel point l’expérience accumulée par Xabi Alonso en Bundesliga est un gage de sérieux et d’intelligence tactique. Le message est clair : un peu de patience, et le Real Madrid sera tiré vers le haut par le successeur de Carlo Ancelotti, comme le Bayer l’avait été il y a quelques années.

