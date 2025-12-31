LOSC Mercato : un nouveau riche veut détourner Bouaddi du PSG

Un autre club anglais que Chelsea et Arsenal a intensifié ses discussions pour obtenir la signature d’Ayyoub Bouaddi, jeune pépite du LOSC convoitée par le PSG…

Ayyoub Bouaddi pourrait bien animer le Mercato d’hiver. A son approche, les rumeurs s’intensifient. En plus de huit sélections chez les Bleus U21, le jeune milieu du LOSC (18 ans) déploie une vision du jeu et une assurance surprenantes pour un milieu central si jeune. Capable d’imposer le rythme au cœur du jeu, Bouaddi a vu sa valeur marchande s’envoler, atteignant 40 M€ en décembre 2025, preuve de son potentiel et de sa marge de progression.

Selon Africa Foot, le PSG n’a pas tardé à flairer l’opportunité. Déterminés à ne pas laisser filer un talent local, les dirigeants parisiens ont enclenché des discussions avec le LOSC et l’entourage du joueur. Mais le PSG est loin d’être seul sur le prodige. Selon The Mirror, l’intérêt d’Arsenal ne relève plus du simple repérage. Un contact concret est d’ores et déjà établi entre le club anglais et les représentants du crack du LOSC. Les Gunners souhaitent finaliser ce transfert dès janvier. L’offre pourrait grimper autour des 45 M€, un montant révélateur de l’ascension fulgurante du Franco-Marocain.

Sunderland vise aussi Bouaddi

Ce dossier incarne l’ambition affichée par Arsenal pour s’entourer des meilleurs jeunes talents.Chelsea préparerait également une offensive entre 45 et 50 millions d’euros pour rafler Bouaddi. Plan des Blues : le recruter dès janvier et le prêter dans la foulée à Strasbourg, histoire qu’il affine son expérience en Ligue 1 avant de découvrir la Premier League – une stratégie déjà vue sur d’autres dossiers… Et selon TEAMtalk, Sunderland vient d’entrer dans la danse, avec l’objectif de faire signer le joueur l’été prochain. Le club du nord de l’Angleterre lorgnerait également le milieu sénégalais de l’AS Monaco Lamine Camara.