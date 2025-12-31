250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !

Entouré de sa grande soeur et de sa mère, Lucas Stassin (ASSE, 21 ans) a fêté Noël en famille, avec son père Stéphane.

Lucas Stassin a profité des fêtes pour se retrouver auprès des siens et partager un moment chaleureux en famille. Sur Instagram, le jeune milieu de l’ASSE a publié un cliché rare et touchant, entouré de sa grande sœur Manon et de sa mère Florence, toutes deux parées de vert, aux côtés de son père Stéphane.

La photo montre un Lucas souriant et détendu, loin des terrains, prenant le temps de souffler avant d’aborder la deuxième partie de saison avec une équipe de l’ASSE en proie au doute. La présence de Manon sur la photo attire également l’attention. Très active sur Instagram, elle n’hésite pas à partager son quotidien avec ses abonnés, souvent sur un ton humoristique et léger, ce qui aimante ses followers.

Cette pause arrive à point nommé pour son frère cadet, alors que le mercato hivernal approche et que certaines rumeurs évoquent un possible départ. Stassin, concentré sur son travail et sa progression, semble profiter de cette trêve pour se ressourcer, renforcer ses liens familiaux et revenir plus fort sur le terrain avec l’ASSE. Dès ce samedi au Mans (20h) ?