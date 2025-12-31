À LA UNE DU 31 DéC 2025
ASSE Mercato : Raykkonen, pas avant l’été 2026 ?

Par Raphaël Nouet - 31 Déc 2025, 11:58
💬 Commenter
Le logo de l'ASSE sur les marches d'un escalier à Geoffroy-Guichard.
Annoncé dans le viseur de l’ASSE mais également d’autres clubs européens et brésiliens, le jeune attaquant Raykkonen ne serait pas disponible avant l’été prochain.

Hier, le média brésilien Lance a révélé que de nombreux clubs s’intéressaient au jeune attaquant Raykkonen (17 ans). Il y a l’AS Saint-Etienne mais également le FC Porto, Leeds United, Newcastle, Flamengo, Santos et le Gremio. Pour le moment, Raykkonen évolue dans l’autre grand club de Porto Alegre, l’Internacional, où il a été prêté par Goias. Et justement, c’est une option prévue dans son contrat de prêt qui bloquerait toute arrivée en Europe avant la prochaine intersaison. En effet, l’Internacional a une option d’achat prioritaire valable jusqu’au 31 janvier et il entend bien la lever. En France, le mercato hivernal fermera ses portes le 2 février.

L’Internacional a une option prioritaire

Bien sûr, tous les prétendants du joueur peuvent devancer l’Internacional en formulant une offre intéressante pour Goia. Mais les Rouges ayant la priorité, ils peuvent lever l’option à tout moment. Tous les courtisans de Raykkonen ont donc intérêt à le laisser continuer à progresser au Brésil, où il commence à percer chez les professionnels, avant de formuler des offres l’été prochain.

Pour l’AS Saint-Etienne, Raykkonen constitue un profil caractéristique des recrues de Kilmer Sports, à savoir à fort potentiel et pas encore très cher. Mais le secteur offensif des Verts affiche complet à l’heure actuelle. Peut-être que la donne évoluera l’été prochain avec un éventuel départ de Lucas Stassin. En attendant, un recrutement du Brésilien dès cet hiver serait prématuré.

