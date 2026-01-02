À LA UNE DU 2 JAN 2026
[08:48]OL Mercato : Pierre Ménès lâche deux bombes sur l’avenir de Fofana et d’Abdelli 
[08:12]RC Lens : le petit frère de Thauvin dans le onze de Sage à Toulouse ?
[07:46]ASSE Mercato : Kilmer prépare 3 gros coups cet hiver, la Ligue 1 en ligne de mire !
[07:22]FC Nantes Mercato – INFO BUT! : Mohamed Kaba a donné sa réponse aux Kita
[07:00]OM Mercato : le PSG saborbe le plus gros coup de Benatia cet hiver ! 
[06:00]ASSE Mercato : la priorité hivernale de Kilmer Sports est connue !
[05:00]OM Mercato : Ben Seghir (Leverkusen), bon plan ou pas ?
[00:00]PSG : Hiba Abouk, un retour de flamme calculé pour Achraf Hakimi ?
[23:14]FC Barcelone Mercato : coup de froid sur le retour de João Cancelo !
[22:33]OM, OL Mercato : gros rebondissement pour Abdelli, un club se rapproche du but
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : le petit frère de Thauvin dans le onze de Sage à Toulouse ?

Par Bastien Aubert - 2 Jan 2026, 08:12
💬 Commenter
Andrija Bulatovic (RC Lens)
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Arrivé à Lens l’été dernier en provenance du Monténégro, Andrija Bulatovic (19 ans) s’est vite adapté au RC Lens et devrait perte titulaire à Toulouse (20h45) en l’absence de Mamadou Sangaré, à la CAN avec le Mali.

Le RC Lens aura la lourde tâche d’ouvrir cette nouvelle année à Toulouse (20h45). Pour ce faire, L’Équipe annonce la titularisation Andrija Bulatovic. À 19 ans, le milieu de terrain monténégrin démarrera la rencontre en l’absence de Mamadou Sangaré, à la CAN avec le Mali.

« C’est un garçon qui travaille beaucoup, humble, à l’écoute, avec d’énormes qualités. En tant que ‘grand frère’, je suis fier de lui, mais pas impressionné, car je vois tous les jours de quoi il est capable. Après, le faire en match, cela démontre encore autre chose », a souligné Florian Thauvin. 

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Bulatovic déjà dans l’histoire

Bulatovic, unique survivant du mercato de janvier 2025 mené par l’ancienne direction (avec Nidal Celik, encore jamais entré en jeu avec les pros), a en effet saisi avec aplomb chaque main tendue du staff.

Après un corner déposé sur la tête de Samson Baidoo face à Lorient (3-0, le 2 novembre), il a marqué son premier but d’une frappe enveloppée du pied droit en angle fermé contre Feignies-Aulnoye (N2, 3-1), en 32es de finale de Coupe de France, juste avant la trêve. Le premier coup franc direct du RC Lens depuis plus de deux ans. « Bula », six apparitions en Ligue 1 à ce jour, commence à faire sa loi.  Et ce n’est peut-être que le début. 

RC LensToulouse FC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : RC Lens, Toulouse FC