RC Lens : le petit frère de Thauvin dans le onze de Sage à Toulouse ?

Arrivé à Lens l’été dernier en provenance du Monténégro, Andrija Bulatovic (19 ans) s’est vite adapté au RC Lens et devrait perte titulaire à Toulouse (20h45) en l’absence de Mamadou Sangaré, à la CAN avec le Mali.

Le RC Lens aura la lourde tâche d’ouvrir cette nouvelle année à Toulouse (20h45). Pour ce faire, L’Équipe annonce la titularisation Andrija Bulatovic. À 19 ans, le milieu de terrain monténégrin démarrera la rencontre en l’absence de Mamadou Sangaré, à la CAN avec le Mali.

« C’est un garçon qui travaille beaucoup, humble, à l’écoute, avec d’énormes qualités. En tant que ‘grand frère’, je suis fier de lui, mais pas impressionné, car je vois tous les jours de quoi il est capable. Après, le faire en match, cela démontre encore autre chose », a souligné Florian Thauvin.

Bulatovic déjà dans l’histoire

Bulatovic, unique survivant du mercato de janvier 2025 mené par l’ancienne direction (avec Nidal Celik, encore jamais entré en jeu avec les pros), a en effet saisi avec aplomb chaque main tendue du staff.

Après un corner déposé sur la tête de Samson Baidoo face à Lorient (3-0, le 2 novembre), il a marqué son premier but d’une frappe enveloppée du pied droit en angle fermé contre Feignies-Aulnoye (N2, 3-1), en 32es de finale de Coupe de France, juste avant la trêve. Le premier coup franc direct du RC Lens depuis plus de deux ans. « Bula », six apparitions en Ligue 1 à ce jour, commence à faire sa loi. Et ce n’est peut-être que le début.