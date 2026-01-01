À LA UNE DU 1 JAN 2026
RC Lens : plusieurs bonnes nouvelles tombent avant Toulouse

Par Fabien Chorlet - 1 Jan 2026, 16:25
💬 Commenter
Dayann Methalie (Toulouse FC)
Toulouse compte quatre absents pour la réception ce vendredi (20h45) du RC Lens, en ouverture de la 17e journée de Ligue 1.

Le RC Lens ouvrira, ce vendredi (20h45) sur la pelouse de Toulouse, la 17e journée de Ligue 1. En cas de victoire, les Sang et Or seront sacrés champions d’automne, qu’importe le résultat du Paris Saint-Germain ce samedi (20h45) lors du derby francilien face au Paris FC.

Quatre absents côté Toulousain

Si l’entraîneur lensois Pierre Sage sera privé de Jonathan Gradit, Jhoanner Chavez et Ruben Aguilar, blessés, et Mamadou Sangaré et Amadou Haïdara, partis disputer la CAN 2025 avec le Mali, pour cette rencontre, il y a aura aussi des absents côté Toulousain.

Présent ce mercredi en conférence de presse, Carles Martinez Novell a annoncé les forfaits de Dayann Methalie, Abu Francis et Ilyas Azizi pour ce match. Titulaire indiscutable au poste de piston gauche, Dayann Methalie a subi une intervention au genou pendant la trêve pour régler des douleurs chroniques et sera éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Frank Magri, qualifié avec le Cameroun pour les huitièmes de finale de la CAN 2025, sera, lui aussi, absent.

