À LA UNE DU 3 JAN 2026
[22:22]OM Mercato : un contrat en or offert à la première recrue de l’été ?
[21:51]Le Mans – ASSE : les notes des Verts, accrochés au Mans
[21:48]OL : en plein mercato, Fonseca s’est trouvé un joueur atypique qui marque les esprits
[21:22]OM : gros coup dur de dernière minute pour De Zerbi, le FC Nantes peut jubiler
[21:12]ASSE : un message coup de poing et une belle pensée pour Gasset dans le parcage au Mans
[21:01]OGC Nice – RC Strasbourg (1-1) : Wahi se relance d’entrée, le Gym de Puel prend un bon point !
[20:50]ASSE, OM, LOSC, RC Strasbourg, AS Monaco – Mercato : transfert bouclé pour Gessime Yassine !
[20:22]LOSC – Stade Rennais : les compos de Genesio et Beye sont connues !
[20:09]FC Nantes : des choix très forts pour le groupe face à l’OM, Kantari n’a pas blagué !
[19:52]FC Barcelone : la compo d’Hansi Flick pour le derby contre l’Espanyol
ASSE : un message coup de poing et une belle pensée pour Gasset dans le parcage au Mans

Par William Tertrin - 3 Jan 2026, 21:12
Au sein de leur parcage au Mans, les supporters de l’ASSE ont déployé une banderole assez forte concernant la saison des Verts. Ils ont également eu une belle pensée pour Jean-Louis Gasset, décédé le 26 décembre.

Ce samedi soir au stade Marie‑Marvingt, pour le compte de la 18e journée de Ligue 2 BKT, Le Mans FC reçoit l’AS Saint‑Étienne dans un climat déjà tendu avant même que le ballon ne roule. À la mi-temps, les deux équipes restent dos à dos (0‑0), mais la tension est palpable autant sur la pelouse que dans les gradins.

La rencontre a été marquée par l’attente et la frustration côté vert et blanc. En effet, le parcage stéphanois a déployé une banderole sans équivoque : « On s’attendait à une écurie de vainqueurs, on se retrouve à bord d’un sacré manège ». Ce message, relayé par Fabien Chorlet, notre correspondant sur place, reflète l’humeur des supporters, lassés des performances et du projet du club ces dernières semaines.

Un beau message pour Gasset également

En dehors de ça, les supporters de l’ASSE ont également eu une pensée pour Monsieur Jean-Louis Gasset, décédé le 26 décembre dernier, lui qui avait coaché les Verts de 2017 à 2019. « Nous tirons notre casquette à un grand homme », ont-ils déployé comme message depuis le parcage.

Sur la pelouse, les Verts se montrent volontaires mais peinent à transformer leurs occasions avant la pause, notamment avec deux ratés de Stassin. Le collectif manceau, solide et discipliné, a su contenir les offensives stéphanoises et répondre présent dans les duels, ce qui explique ce score nul et vierge à la mi‑temps.

Pour les supporteurs présents ce soir, l’espoir d’un meilleur visage en seconde période reste entier… mais l’ambiance est également marquée par une certaine impatience : les attentes sont grandes, et les messages en tribune l’ont clairement exprimé bien avant que l’arbitre ne siffle la reprise.

