À LA UNE DU 5 JAN 2026
[00:00]FC Barcelone : Lamine Yamal déçoit au moment où Nicki Nicole a un nouveau flirt
[23:00]OM : De Zerbi mis KO par sa propre décision, il l’a fait savoir au principal concerné
[22:46]Ligue 1 : le PSG s’adjuge le derby face au Paris FC, le RC Lens ne s’envole pas
[22:33]RC Lens Mercato : un géant qui flambe en Ligue 1 espéré, Thauvin vend la mèche
[22:06]CAN 2025 : le Cameroun se qualifie face à l’Afrique du Sud, un joueur du Stade Rennais a régalé
[21:57]FC Barcelone Mercato : le successeur de Lewandowski se rapproche, un contrat XXL l’attend
[21:36]Real Madrid : Mbappé de retour pour la Supercoupe ? Xabi Alonso fait une annonce
[21:18]FC Nantes Mercato : Kantari en mission commando… un ancien de l’OM prêt à le rejoindre ?
[20:56]RC Lens Mercato : Guilavogui a un prétendant sérieux, son remplaçant est déjà tout trouvé
[20:35]ASSE Mercato : un transfert imminent pourrait rapporter gros… mais pas aux Verts !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens Mercato : un géant qui flambe en Ligue 1 espéré, Thauvin vend la mèche

Par William Tertrin - 4 Jan 2026, 22:33
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Florian Thauvin, invité sur Ligue 1+ ce dimanche soir, a fait une déclaration qui relance le débat sur le plan mercato offensif du RC Lens. Selon l’attaquant champion du monde, Lens et son directeur sportif Jean-Louis Leca avaient initialement envisagé de faire venir Ludovic Ajorque avant de se tourner vers Odsonne Édouard, avant que ce dernier ne devienne l’un des fers de lance de l’attaque sang et or.

🧠 Un projet offensif clair… et évolutif

Selon Thauvin, la direction sportive du RC Lens avait d’abord ciblé le géant Ludovic Ajorque (1,96 m), l’attaquant français alors à Brest, comme priorité offensive numéro 1 pour renforcer le secteur offensif.
➡️ Ajorque, connu pour sa présence physique et son jeu de pivot, était considéré comme une option intéressante pour épauler l’attaque artésienne. Son nom avait déjà été cité dans l’Artois à l’été 2024, lorsque Will Still était arrivé.

Finalement, le deal n’a pas été bouclé, peut-être à cause des conditions financières, et le club a ensuite voulu faire venir Lassine Sinayoko, l’attaquant de l’AJ Auxerre. Là aussi, le dossier n’est pas allé au bout, et Lens a encore une fois changé son fusil d’épaule pour Odsonne Édouard, qui a signé à Lens à la toute fin du mercato. Si son profil n’a pas forcément fait l’unanimité chez les supporters, Édouard est désormais un des joueurs clés de l’effectif lensois, totalisant 7 buts et 2 passes décisives en 15 matchs.

Genybet
Genybet 250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !
J'en profite

📈 Édouard s’est imposé, Ajorque continue de flamber en Ligue 1

Depuis son arrivée, Odsonne Édouard s’est donc adapté efficacement à l’attaque sang et or, devenant le meilleur buteur de Lens en Ligue 1 cette saison, avec Wesley Saïd.

De son côté, Ludovic Ajorque poursuit sa carrière au Stade brestois, où il a continué d’évoluer en Ligue 1. Il compte, de son côté, 2 buts et 6 passes décisives cette saison.

🔁 Ce que ça dit de la politique de recrutement de Lens

⚽️ Cette révélation de Thauvin illustre une stratégie offensive ambitieuse mais soumise à des ajustements en cours de mercato. Lens semble toutefois avoir réussi son recrutement estival, en dépit d’un plan initial modifié.

Avec un mélange de joueurs confirmés comme Édouard et des renforts d’expérience tels que Thauvin lui-même, le club a construit une ligne d’attaque complète capable de viser haut en championnat, avec un titre honorifique de champion d’automne.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot