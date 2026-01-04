RC Lens Mercato : un géant qui flambe en Ligue 1 espéré, Thauvin vend la mèche

Florian Thauvin, invité sur Ligue 1+ ce dimanche soir, a fait une déclaration qui relance le débat sur le plan mercato offensif du RC Lens. Selon l’attaquant champion du monde, Lens et son directeur sportif Jean-Louis Leca avaient initialement envisagé de faire venir Ludovic Ajorque avant de se tourner vers Odsonne Édouard, avant que ce dernier ne devienne l’un des fers de lance de l’attaque sang et or.

🧠 Un projet offensif clair… et évolutif

Selon Thauvin, la direction sportive du RC Lens avait d’abord ciblé le géant Ludovic Ajorque (1,96 m), l’attaquant français alors à Brest, comme priorité offensive numéro 1 pour renforcer le secteur offensif.

➡️ Ajorque, connu pour sa présence physique et son jeu de pivot, était considéré comme une option intéressante pour épauler l’attaque artésienne. Son nom avait déjà été cité dans l’Artois à l’été 2024, lorsque Will Still était arrivé.

Finalement, le deal n’a pas été bouclé, peut-être à cause des conditions financières, et le club a ensuite voulu faire venir Lassine Sinayoko, l’attaquant de l’AJ Auxerre. Là aussi, le dossier n’est pas allé au bout, et Lens a encore une fois changé son fusil d’épaule pour Odsonne Édouard, qui a signé à Lens à la toute fin du mercato. Si son profil n’a pas forcément fait l’unanimité chez les supporters, Édouard est désormais un des joueurs clés de l’effectif lensois, totalisant 7 buts et 2 passes décisives en 15 matchs.

📈 Édouard s’est imposé, Ajorque continue de flamber en Ligue 1

Depuis son arrivée, Odsonne Édouard s’est donc adapté efficacement à l’attaque sang et or, devenant le meilleur buteur de Lens en Ligue 1 cette saison, avec Wesley Saïd.

De son côté, Ludovic Ajorque poursuit sa carrière au Stade brestois, où il a continué d’évoluer en Ligue 1. Il compte, de son côté, 2 buts et 6 passes décisives cette saison.

🔁 Ce que ça dit de la politique de recrutement de Lens

⚽️ Cette révélation de Thauvin illustre une stratégie offensive ambitieuse mais soumise à des ajustements en cours de mercato. Lens semble toutefois avoir réussi son recrutement estival, en dépit d’un plan initial modifié.

Avec un mélange de joueurs confirmés comme Édouard et des renforts d’expérience tels que Thauvin lui-même, le club a construit une ligne d’attaque complète capable de viser haut en championnat, avec un titre honorifique de champion d’automne.