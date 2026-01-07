OM – PSG : gros coup dur pour Bakola, Marquinhos plongé dans le noir !

L’OM devra se passer des services de Darryl Bakola demain lors du Trophée des champions face au PSG. Où Marquinhos a aussi eu quelques petits soucis ce mercredi…

Leonardo Balerdi était en conférence de presse ce mercredi à la veille d’affronter le PSG pour le Trophée des champions. « On a envie de gagner un titre cette saison et ce match est le chemin le plus court pour le faire, même si ce n’est pas le plus facile, a glissé Balerdi. On a la possibilité et on y croit beaucoup. On en a parlé dans le vestiaire. On veut ramener ce trophée à Marseille. Il y a beaucoup de supporters de l’OM ici, au Koweit. On les attend au stade. Avec eux, on aura un joueur de plus sur le terrain. Ils seront très importants pour nous. »

Bakola s’est blessé

Roberto De Zerbi a ensuite lancé le match lui aussi. Concernant son groupe, le technicien italien a eu ces mots : « Vermeeren et Nadir sont suspendus, Aguerd est à la CAN. Sinon, tout le monde est disponible. Et Leonardo Balerdi sera capitaine, vous savez, celui que vous critiquez tant. Mais quand il n’est pas là tout le monde le regrette », a-t-il lancé aux journalistes présents au Koweit dans un sourire, partagé par Balerdi, avant de quitter la salle. Sauf que quelques instants plus tard, l’OM s’est entraîné et Darryl Bakola a dû quitter ses coéquipiers en se tenant le genou. Il sera sans doute forfait demain. Un coup dur puisque l’absence du jeune milieu s’ajoute à celles de Vermeeren et Nadir dans le même secteur. Quant à Marquinhos, il s’est présenté devant les médias mais sa conférence de presse n’a duré que 4 minutes. Le Brésilien s’est éclipsé quand la salle de presse a été plongée dans le noir suite à une coupe de courant !

Marquinhos n’a pas peur de l’OM

«Ça ne fait jamais peur Marseille, on respecte l’adversaire, peu importe l’adversaire mais on n’a jamais peur», a tout de même eu le temps de glisser le Brésilien. Avant d’ajouter : «On respecte notre philosophie, notre envie de tout gagner, on sait que tous les matches sont importants, chaque match a son histoire et même si Marseille est un peu plus en difficulté ces derniers matches, tout peut se passer, surtout dans une finale. On doit d’abord nous respecter, faire ce qu’on veut sur le terrain et c’est comme ça qu’on atteindra nos objectifs».