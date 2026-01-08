À LA UNE DU 8 JAN 2026
[14:00]ASSE : le 2e bourreau de la grande époque des Verts au plus mal
[13:36]RC Lens : Sage annonce du lourd pour le match à Sochaux en Coupe de France
[13:08]FC Nantes Mercato – INFO BUT! : Carrasco et Boscagli dans le viseur !
[12:41]FC Nantes Mercato : un incroyable retour de Blas (Stade Rennais) tué dans l’œuf
[12:26]Yamal (FC Barcelone) au top, Mbappé (Real Madrid) en recul, Doué (PSG) en progrès : les cotes des stars !
[12:09]OM Mercato : un premier gros problème se pose avec Abdelli !
[11:30]Revue de presse : le LOSC cible une révélation du SCO, Keller perd son calme à Strasbourg
[10:39]RC Lens : déjà 2 bonnes nouvelles pour Sage en prévision du match contre Auxerre
[10:18]PSG – OM : Rulli se prend un scud du Real Madrid
[09:54]PSG – OM : Riolo prend al-Khelaïfi pour fracasser le Trophée des champions
ASSE : le 2e bourreau de la grande époque des Verts au plus mal

Par Raphaël Nouet - 8 Jan 2026, 14:00
💬 Commenter
Kevin Keegan frappant au but lors du mythique Liverpool-ASSE de 1977.
Légende du football et bourreau de l’ASSE un soir de mars 1977 à Anfield, Kevin Keegan est hospitalisé en raison d’un cancer.

La mauvaise nouvelle est tombée hier, via un communiqué publié par sa famille : Kevin Keegan souffre d’un cancer. « Il a récemment été admis à l’hôpital pour un examen approfondi après des symptômes abdominaux persistants. Ces examens ont révélé un cancer, pour lequel Kevin va suivre un traitement. » Cette nouvelle a bouleversé le football anglais, où l’ancien ailier et entraîneur est une légende, mais aussi tous les passionnés de ballon rond tant Keegan, double Ballon d’Or (1978, 1979) à la personnalité attachante, a marqué différentes époques.

C’est lui qui avait ouvert le score face aux Verts à Anfield en 1977

Lors de sa première carrière, celle de joueur, il a notamment été à l’origine de la chute de la grande AS Saint-Etienne un soir de légende, le 16 mars 1977 à Anfield. Le deuxième bourreau des Stéphanois, en quelque sorte, après Franz Roth, buteur avec le Bayern en finale de C1 1976. Vainqueurs 1-0 dans le Chaudron à l’aller, les Verts étaient tombés 1-3 dans l’enceinte de Liverpool, où la vague humaine du kop avait marqué aussi bien les joueurs que les téléspectateurs. Tout le monde se souvient bien évidemment du troisième but des Reds, signé David Fairclough (« Supersub strikes again ! », avait hurlé le commentateur de la BBC) mais c’est Kevin Keegan qui avait lancé les hostilités dès la 2e minute d’un centre-tir ayant surpris Ivan Curkovic.

Après avoir conduit Liverpool à sa première victoire en C1 quelques semaines après avoir éliminé l’ASSE, Kevin Keegan avait pris la direction d’Hambourg avant de rentrer en Angleterre (Southampton) et d’y finir sa carrière dans son club de cœur, Newcastle, où il a ensuite entamé sa carrière de manager. En 1995-96, il avait failli mener les Magpies au titre mais il avait perdu la bataille psychologique avec sir Alex Ferguson, contre qui il s’était emporté lors d’une interview. Talentueux balle au pied, très rapide, Kevin Keegan était aussi un guerrier sur le terrain. Espérons qu’il a conservé cet état d’esprit, à 74 ans, pour vaincre le cancer !

