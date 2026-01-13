La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le RC Lens est bel et bien intéressé par le profil de l’arrière droit belge Ignace Van Der Brempt (23 ans). Côme n’est pas fermé à un départ au mercato hivernal.

Le RC Lens avance sur le dossier Ignace Van Der Brempt. Sacha Tavolieri confirme la rumeur dévoilée hier soir par Mohamed Toubache-Ter : le club artésien souhaite désormais engager des discussions concrètes pour un prêt jusqu’à la fin de la saison, avec option d’achat envisagée. L’arrière droit belge de 23 ans, sous contrat jusqu’en juin 2028, n’est pas titulaire en Serie A et pourrait ainsi trouver du temps de jeu régulier au RC Lens.

Van Der Brempt, une opération réalisable au RC Lens

Sous ses 1,87 m, Van Der Brempt présente un profil physique et technique adapté au style lensois. La valeur estimée du joueur par Transfermarkt s’élève à 3,5 millions d’euros, ce qui rend l’opération réaliste pour le RC Lens s’il devait y avoir une option d’achat à lever en fin de saison. Reste à savoir ce qu’en pense le joueur…

Côme est ouvert à un prêt cet hiver

De son côté, Côme reste ouvert à un départ cet hiver, offrant ainsi aux dirigeants du RC Lens une marge de manœuvre pour renforcer la défense. Le club artésien pourrait donc profiter du mercato hivernal pour sécuriser un joueur capable de tenir le flanc droit et de stabiliser l’arrière-garde lensoise, en attendant la confirmation de l’option d’achat éventuelle.