À LA UNE DU 11 JAN 2026
[21:27]OM Mercato : une arrivée à 28 M€ finalisée cet hiver ?
[20:45]FC Nantes : les gagnants et les perdants de l’élimination face à Nice
[20:12]LOSC – OL : les compos pour le choc des 16es sont tombées, Endrick est là !
[20:10]Le Stade Rennais a eu chaud, le FC Nantes éliminé
[19:25]RC Lens : les gestes très classes des Sang et Or après la qualification à Sochaux
[18:48]FC Barcelone – Real Madrid : on sait si Mbappé est titulaire, les compos sont tombées
[18:42]ASSE Mercato : Davitashvili, pas un premier choix au Benfica
[18:22]FC Nantes Mercato : on sait quand Sissoko sera officiellement canari
[17:53]Real Madrid Mercato : Liverpool prêt à mettre 180 M€ pour une victime de Mbappé ?
[17:34]RC Lens : Sage reconnaît avoir passé un savon à ses joueurs à Sochaux
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : les gestes très classes des Sang et Or après la qualification à Sochaux

Par Raphaël Nouet - 11 Jan 2026, 19:25
💬 Commenter
Les dirigeants du RC Lens, Jean-Louis Leca, Benjamin Parrot et Joseph Oughourlian.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Comme souvent, le RC Lens a décidé de laisser sa part de la recette du match à Sochaux, mais pas à son adversaire, plutôt à Béthune, éliminé par les Lionceaux au tour précédent.

Le Stade Béthunois a publié un communiqué en début de soirée pour annoncer que le RC Lens avait décidé de lui verser une partie de la recette du match contre Sochaux (3-0). Lors des 32es de finale de la Coupe de France, Béthune s’était fait éliminer par les Lionceaux (2-4) mais ces derniers avaient refusé de lui laisser sa part de la recette, comme le font habituellement les clubs professionnels envers les amateurs, au prétexte qu’ils sortent d’une grave crise économique et qu’ils évoluent en National avec un statut pro alors que le championnat ne l’est pas. Ce qui occasionne beaucoup de dépenses et peu de recettes, donc un besoin de faire des économies.

Des supporters également indemnisés

Le Stade Béthunois s’était montré très déçu par cette décision mais le RC Lens a donc volé à son secours en lui versant une partie de sa recette. Dans le communiqué publié par le club nordiste, on peut lire : « Nous tenions à adresser nos plus sincères remerciements au Racing club de Lens pour cette magnifique initiative consistant à nous reverser une partie de la recette. À travers ce geste, c’est bien plus qu’un soutien financier que vous nous apportez : c’est une véritable marque de considération, de respect et de fraternité. Être reconnus et considérés comme un club frère par une institution aussi emblématique que le RC Lens est un immense honneur pour nous ».

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Et ce n’est pas tout ! La Voix du Nord annonce que le RC Lens va également verser de l’argent à ses supporters n’ayant pas pu assister au match à Bonal cet après-midi suite au report de la veille. Classe de bout en bout, les dirigeants sang et or !

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

Vidéos RC Lens : toutes les infos foot