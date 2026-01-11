Comme souvent, le RC Lens a décidé de laisser sa part de la recette du match à Sochaux, mais pas à son adversaire, plutôt à Béthune, éliminé par les Lionceaux au tour précédent.

Le Stade Béthunois a publié un communiqué en début de soirée pour annoncer que le RC Lens avait décidé de lui verser une partie de la recette du match contre Sochaux (3-0). Lors des 32es de finale de la Coupe de France, Béthune s’était fait éliminer par les Lionceaux (2-4) mais ces derniers avaient refusé de lui laisser sa part de la recette, comme le font habituellement les clubs professionnels envers les amateurs, au prétexte qu’ils sortent d’une grave crise économique et qu’ils évoluent en National avec un statut pro alors que le championnat ne l’est pas. Ce qui occasionne beaucoup de dépenses et peu de recettes, donc un besoin de faire des économies.

Des supporters également indemnisés

Le Stade Béthunois s’était montré très déçu par cette décision mais le RC Lens a donc volé à son secours en lui versant une partie de sa recette. Dans le communiqué publié par le club nordiste, on peut lire : « Nous tenions à adresser nos plus sincères remerciements au Racing club de Lens pour cette magnifique initiative consistant à nous reverser une partie de la recette. À travers ce geste, c’est bien plus qu’un soutien financier que vous nous apportez : c’est une véritable marque de considération, de respect et de fraternité. Être reconnus et considérés comme un club frère par une institution aussi emblématique que le RC Lens est un immense honneur pour nous ».

Et ce n’est pas tout ! La Voix du Nord annonce que le RC Lens va également verser de l’argent à ses supporters n’ayant pas pu assister au match à Bonal cet après-midi suite au report de la veille. Classe de bout en bout, les dirigeants sang et or !