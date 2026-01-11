Même si le RC Lens s’est largement imposé à Sochaux (3-0) en 16es de finale de la Coupe de France, son entraîneur, Pierre Sage, a déclaré avoir poussé un coup de gueule à la pause.

Régional de l’étape, puisqu’il est franc-comtois, Pierre Sage n’a pas forcément apprécié la qualification de son équipe à Sochaux (3-0) ce dimanche. En cause, une première mi-temps pas suffisante en terme d’engagement, selon l’entraîneur du RC Lens. Devant les médias après la rencontre, Sage a déclaré avoir haussé le ton et rappelé que le jeu de son équipe nécessitait un investissement de tous les instants, même face à des équipes présumées moins fortes sur le papier…

« J’ai détesté notre première mi-temps. On a été suffisants, on a laissé beaucoup trop notre adversaire jouer alors qu’il a la qualité pour le faire. Les Sochaliens se sont créé des situations. Ça leur a permis de rester psychologiquement dans le match. En tout début de deuxième mi-temps, ils auraient pu revenir au score. Et après, en seconde période, quand on a eu plus de maîtrise, plus d’agressivité, plus de volonté de jouer comme on le fait habituellement, on est redevenu le RC Lens, qui mérite sa qualification. »

« C’est un rappel à l’ordre : quand on renie trop nos principes… »

« J’ai été plus surpris par notre manière d’appréhender notre première mi-temps que par la manière de jouer de Sochaux, parce que je savais très bien qu’il y avait beaucoup de qualité dans cette équipe. Si on leur laisse de l’espoir, de la place, ils sont en mesure de saisir l’opportunité. Donc heureusement qu’on a régulé les choses. C’est un rappel à l’ordre : quand on renie trop nos principes et qu’on ne joue plus à la lensoise, on devient complètement friables et on laisse l’adversaire exister dans un match où l’on aurait pu, je pense, mieux gérer la situation. »

« Moi, j’aime que le football soit spectaculaire, qu’on gagne ou qu’on perde. J’aime que les gens qui viennent au stade repartent avec des émotions. Et là, c’était tellement plat en première période qu’il a fallu que je mette moi-même un peu d’émotions pour justement secouer les joueurs. Cela n’a pas eu un effet immédiat, parce qu’en tout début de deuxième mi-temps, on a concédé une situation. Mais je pense malgré tout que c’était nécessaire et que cela a réveillé un peu les joueurs. »