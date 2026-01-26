Alors que l’avenir d’Erik Horneland est en suspens, l’ASSE serait sur le point de recruter un attaquant d’avenir au mercato hivernal.

En plein doute avec Eirik Horneland, l’ASSE explore les marchés secondaires avec méthode. Dans cette logique, Peuple Vert croit savoir que le club va enregistrer l’arrivée de Marten-Chris Paalberg, jeune attaquant évoluant au Pärnu Vaprus, en première division estonienne. Un championnat discret sur la scène européenne, mais qui a permis au joueur de s’exprimer pleinement. À seulement 17 ans, Paalberg affiche des statistiques qui interpellent. Le profil correspond parfaitement à la politique de post-formation voulue par les dirigeants stéphanois. Le joueur est attendu dans le Forez dès ce mercato hivernal et sera intégré au groupe pour la seconde partie de saison.

Marten-Chris Paalberg n’arrive pas par hasard à l’ASSE. Né le 8 octobre 2008, il est considéré comme l’un des plus grands espoirs du football estonien. Très rapidement installé en équipe première avec le Pärnu Vaprus, il a su répondre présent face à des adversaires plus expérimentés. Ses chiffres parlent d’eux-mêmes. En 33 matchs toutes compétitions confondues, l’attaquant a inscrit 21 buts et délivré 4 passes décisives. Un rendement impressionnant pour un joueur de cet âge. Son sens du but, sa qualité de finition et son sang-froid dans la surface ont logiquement attiré l’œil de plusieurs clubs européens.

Un pari sur le long terme ?

Ses performances ont également été récompensées sur la scène internationale. Appelé en sélection nationale en octobre 2025, Paalberg compte déjà trois capes avec l’équipe A de l’Estonie. Une progression express qui confirme son statut de talent émergent. À son arrivée à Saint-Étienne, le jeune attaquant devra toutefois franchir plusieurs étapes. Le staff stéphanois prévoit une intégration progressive. Paalberg pourrait débuter avec l’équipe réserve afin de faciliter son adaptation à un nouveau championnat, à un nouveau pays et à des exigences bien différentes de celles du football estonien.

Le club veut prendre le temps avec lui. L’objectif est clair : développer son potentiel sur le plan physique, tactique et mental. Ce recrutement s’inscrit dans une stratégie de moyen terme, davantage tournée vers la formation et la valorisation que vers un impact immédiat. Les premières images disponibles montrent un attaquant à l’aise devant le but, précis dans ses frappes et doté d’une vraie qualité de finition. Si l’ASSE ne lui met pas de pression excessive dès son arrivée, les dirigeants croient fermement en sa capacité à franchir les paliers. À moyen terme, Marten-Chris Paalberg pourrait bien devenir une option crédible, voire une belle surprise, pour l’attaque stéphanoise.