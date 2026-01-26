Dans sa chronique au Progrès, l’ancien défenseur des Verts Patrick Guillou a dézingué toutes les composantes de l’ASSE après la défaite à Reims (0-1).

Comme souvent, Patrick Guillou était attendu après la défaite de l’AS Saint-Etienne à Reims (0-1), à onze contre dix. Et comme quasiment toujours, l’ancien défenseur n’a pas déçu. Sa chronique dans Le Progrès est corrosive à souhait et n’épargne personne après cette énième contre-performance qui éloigne l’ASSE d’une remontée directe. De Kilmer Sports aux joueurs en passant par Eirik Horneland, Guillou allume toutes les composantes du club. Il conclut par un sombre présage, celui du bain de sang du film Américain Psycho…

« Plus personne n’est dupe »

« Un archipel à l’abandon, voilà ce qu’est devenue cette fine équipe. Le mal masqué tombe. Il signe le retour de la face sinistre. Sur le ponton, la croisière ne s’amuse plus. Le chef d’orchestre Horneland lance des SOS d’un coach en détresse : « Mon équipe ne progresse plus ». Son capitaine en rajoute une couche pour se dédouaner : « Ça me fait mal au cœur d’être le capitaine de cette équipe ». Plus personne n’est dupe. Bienvenue dans la maison de la discorde. (…) Le « philosophe norvégien » ressort ses poncifs sur le discours et la méthode. Froid. Vague sur ses choix initiaux. Il ne précise pas pourquoi certains n’évoluent plus à leurs postes de prédilection. Silencieux sur son coaching non proactif. Pour les béotiens, pas besoin d’étayer la tactique et la non-présence d’un plan B non plus. Circulez. »

« Les tontons d’Amérique doivent se souvenir du passé récent. Un grand audit sur la politique sportive est-il acté ? Un directeur sportif avec une vision peut-il être déniché sur le net ? Les semaines qui suivent seront cinglantes. Et si c’était… le remake d’un « Americain Psycho » ? »