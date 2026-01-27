À LA UNE DU 28 JAN 2026
ASSE Mercato : Haise et Montanier contactés pour l’après-Horneland !

Par Raphaël Nouet - 27 Jan 2026, 22:25
Franck Haise et Philippe Montanier (de dos) lors d'un Lens-Toulouse en 2022-23.
Tous deux libres actuellement, Franck Haise et Philippe Montanier auraient été contactés par la direction de l’ASSE pour remplacer Eirik Horneland au poste d’entraîneur.

L’Equipe vient de publier une petite bombe : la direction de l’ASSE a pris contact avec Franck Haise et Philippe Montanier. Les deux hommes sont actuellement libres, Haise depuis le 28 décembre et son départ de l’OGC Nice, Montanier depuis maintenant trois ans et la fin de son aventure avec le TFC. Le quotidien sportif rappelle que les deux ont une montée en Ligue 1 à leur actif (avec Lens en 2020 pour Haise, avec le TFC en 2022 pour Montanier). L’ancien coach du Gym figurait il y a peu dans la short list de la Fédération tunisienne pour prendre en main la sélection en vue de la Coupe du monde 2026 mais le gouvernement a imposé Sabri Lamouchi.

Un virage radical pour Kilmer Sports

Franck Haise et Philippe Montanier sont tous les deux Normands mais, surtout, très loin des standards de Kilmer Sports. Toujours selon L’Equipe, le propriétaire des Verts a lorgné dans le championnat américain pour trouver un successeur à Horneland, condamné depuis la défaite à Reims (0-1) samedi dernier qui a fait reculer l’ASSE à la 5e place du classement. Les têtes pensantes de Kilmer Sports ont acté l’urgence de la situation et veulent un entraîneur français ayant une bonne connaissance de la Ligue 2. Tout le contraire du Norvégien, qui a refusé de s’adapter aux exigences de ce championnat.

Comme révélé par notre correspondant Laurent Hess, Kilmer Sports veut aller vite et avoir son nouvel entraîneur pour la réception de Boulogne samedi. L’arrivée de Franck Haise, et à un degré moindre de Philippe Montanier, serait de nature à calmer des supporters qui vivent très mal les résultats décevants alors que leur club a, de loin, le meilleur effectif de la division…

