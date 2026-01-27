ASSE  : le départ d’Horneland officialisé demain soir ?

Les jours d’Eirik Horneland sont comptés à l’ASSE, où Kilmer Sports pourrait acter le départ du Norvégien avant jeudi.

Comme révélé dans nos colonnes dès dimanche matin, Kilmer Sports est entré en recherche active pour changer d’entraîneur et donner un nouveau souffle à la saison de l’ASSE. Avec 6 défaites lors des 13 dernières journées de Ligue 2, l’ASSE est sur une mauvaise pente et elle pointe depuis hier à la 5e place du classement, sa plus mauvaise position depuis le début de la saison.

L’avenir d’Horneland à l’ASSE ne tient plus qu’à un fil

Eirik Horneland, qui a reconnu à Reims que son équipe ne progressait pas, a épuisé son crédit. Kilmer Sports ne croit plus en lui et cherche un nouveau coach en espérant trouver la perle rare avant le match de samedi face à Boulogne-sur-Mer. Wilfried Nancy est une possibilité, Joao Sacramento a ses partisans, Will Still et Franck Haise aussi, tout comme Philippe Montanier et David Guion. Hervé Renard et de nombreux autres techniciens ont été proposés. Ivan Gazidis tranchera. Ce mardi soir, aucun nom ne serait encore arrêté. Mais l’ASSE pourrait officialiser le départ d’Horneland dès demain soir. Une conférence de presse est prévue jeudi midi et les dirigeants souhaiteraient éviter que le Norvégien se présente devant les médias alors qu’il sait que son remplacement est en train de se régler en coulisses. Si son successeur tardait à s’engager, c’est Laurent Huard qui pourrait assurer un nouvel intérim contre Boulogne-sur-Mer. Un retournement de situation reste possible mais la tendance, ce mardi soir, c’est qu’Horneland devrait diriger sa dernière séance d’entraînement à L’Etrat ce mercredi matin.