À LA UNE DU 28 JAN 2026
[09:16]OM Mercato : l’Italie comme solution d’urgence pour oublier Emerson ?
[09:00]PSG Mercato : coup de théâtre monumental pour l’avenir de Dembélé !
[08:48]Stade Rennais : triple coup de tonnerre pour l’avenir de Jacquet ! 
[08:15]FC Nantes : c’est confirmé pour Kita et l’avenir de Kantari ! 
[07:43]Bruges – OM : énorme surprise de dernière minute dans le onze de De Zerbi !
[07:16]PSG – Newcastle : 2 surprises dans le onze de Luis Enrique avec un gros coup de pouce !
[07:00]ASSE : Franck Haise répond fermement aux Verts 
[06:00]ASSE Mercato : qui es-tu, Thomas Jorgensen (Viborg) ?
[05:00]L’OM va-t-il se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions ?
[00:00]PSG : un ex du club et du Real Madrid balance sur Al-Khelaïfi et sa femme !
ASSE : Franck Haise répond fermement aux Verts 

Par Bastien Aubert - 28 Jan 2026, 07:00
💬 Commenter
FRanck Haise
Selon Olivier Tallaron, journaliste de Canal+, Franck Haise dément avoir débuté des discussions avec l’ASSE pour le poste d’entraîneur. »

La rumeur d’une possible arrivée de Franck Haise sur le banc de l’ASSE aura fait long feu. Annoncée hier dans L’Équipe, celle-ci a été fermement démentie par Olivier Tallaron sur X cette nuit. Selon le journaliste de Canal+, Haise a été clair. 

Très clair : aucune discussion n’a été entamée avec l’ASSE concernant le poste d’entraîneur. Pas de contact, pas d’échanges, pas même une approche informelle. Le message est limpide et refroidit instantanément l’emballement autour de cette piste. Un démenti qui résonne comme un coup de tonnerre dans le paysage stéphanois, tant la rumeur avait pris de l’ampleur ces dernières heures.

Ce refus est évidemment à prendre avec des pincettes et ne veut pas forcément dire que la porte est fermée mais qu’il y a un entraîneur en place, en l’occurrence Eirik Horneland, et qu’il est préférable de respecter ce cadre avant d’annoncer quoi que ce soit. Au-delà de ce message, ce démenti envoie aussi un signal au reste du marché : Haise ne se précipitera pas. Il choisira son projet. Et visiblement, celui de l’ASSE, en l’état actuel, ne coche pas encore toutes les cases.

