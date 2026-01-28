Selon Olivier Tallaron, journaliste de Canal+, Franck Haise dément avoir débuté des discussions avec l’ASSE pour le poste d’entraîneur. »

La rumeur d’une possible arrivée de Franck Haise sur le banc de l’ASSE aura fait long feu. Annoncée hier dans L’Équipe, celle-ci a été fermement démentie par Olivier Tallaron sur X cette nuit. Selon le journaliste de Canal+, Haise a été clair.

Très clair : aucune discussion n’a été entamée avec l’ASSE concernant le poste d’entraîneur. Pas de contact, pas d’échanges, pas même une approche informelle. Le message est limpide et refroidit instantanément l’emballement autour de cette piste. Un démenti qui résonne comme un coup de tonnerre dans le paysage stéphanois, tant la rumeur avait pris de l’ampleur ces dernières heures.

Ce refus est évidemment à prendre avec des pincettes et ne veut pas forcément dire que la porte est fermée mais qu’il y a un entraîneur en place, en l’occurrence Eirik Horneland, et qu’il est préférable de respecter ce cadre avant d’annoncer quoi que ce soit. Au-delà de ce message, ce démenti envoie aussi un signal au reste du marché : Haise ne se précipitera pas. Il choisira son projet. Et visiblement, celui de l’ASSE, en l’état actuel, ne coche pas encore toutes les cases.