En clôture de la 20e journée de Ligue 2, Le Mans a frappé un grand coup en s’imposant 1-0 face à Dunkerque, mettant ainsi fin à la série de quatre victoires consécutives des Nordistes. L’ASSE est dépassée.

L’étau se resserre autour d’Eirik Horneland. Si c’était déjà annoncé, l’ASSE a e core glissé dans le classement de Ligue 2 suite à la victoire du Mans contre Dunkerque hier soir (1-0). Au-delà du succès précieux, la rencontre a marqué un tournant dans la hiérarchie du championnat, avec la rétrogradation des Verts à la 5e place. Le héros de la soirée ? Lucas Calodat, l’ancien Stéphanois, auteur d’une passe décisive déterminante qui propulse Le Mans sur le devant de la scène.

La passe décisive de Calodat, facteur clé

Arrivé au Mans l’été dernier en provenance de la réserve de l’ASSE, Calodat a une nouvelle fois prouvé tout son apport offensif. Sur l’unique but de la partie, le jeune milieu a délivré sa troisième passe décisive de la saison, confirmant son rôle d’animateur essentiel du secteur gauche sarthois. Déjà impliqué lors des succès contre Amiens et à Geoffroy, Calodat continue d’affirmer son potentiel, boosté par une valeur marchande désormais estimée à 800 000 €. À travers cette action décisive, le joueur de 23 ans a offert au public manceau un succès charnière dans la course au haut du tableau.

Un classement bouleversé : Le Mans devant les Verts

Ce succès permet au Mans de prolonger son incroyable série d’invincibilité, qui atteint désormais 19 matchs toutes compétitions confondues. Portés par Calodat et une assise défensive solide, les Sarthois grimpent à la 4e place du championnat, revenant à seulement une unité du Red Star, deuxième, et égalisant le total du troisième, Reims. A noter, il ne reste plus que six longueurs à rattraper sur le leader Troyes. Plus qu’une victoire, c’est toute une dynamique qui s’installe, bouleversant la hiérarchie derrière l’ESTAC. Conséquence directe : l’ASSE glisse au 5e rang, dépassé d’une courte tête par les promus manceaux. Pour les supporters des Verts, cette bascule au classement vient amplifier la pression à l’heure où les tensions sont nombreuses autour d’Horneland et de son staff. Pour rappel, selon nos informations, Kilmer Sports Ventures est désormais ouvert à l’arrivée d’un successeur avant la réception de Boulogne-sur-Mer à Geoffroy-Guichard (samedi, 20h).