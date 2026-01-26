À LA UNE DU 27 JAN 2026
[00:00]FC Barcelone : le petit bijou à quatre roues offert par Raphinha à sa compagne 
[23:00]OM Mercato : envoyé à Marseille, El Aynaoui, plutôt vers le FC Barcelone ou le Real Madrid !
[22:30]ASSE : la menace de dissolution des groupes ultras ressurgit !
[22:14]PSG Mercato : Dro, c’est officiel
[22:00]FC Nantes : c’est décidé, la Brigade Loire arrête les frais ! 
[21:46]OM : Ménès en remet une couche sur la polémique De Zerbi – Dugarry
[21:08]ASSE Mercato : un départ attendu enfin officialisé
[20:46]FC Nantes : les Canaris, bonnet d’âne de l’Europe, c’est officiel !
[20:22]OM Mercato : ni FC Nantes, ni RC Lens, 2 nouveaux courtisans étrangers pour Garcia
[20:00]ASSE – Le rendez-vous de Didier Bigard : « Cela fait un an qu’Horneland s’est mis en danger »
ASSE : la menace de dissolution des groupes ultras ressurgit !

Par Raphaël Nouet - 26 Jan 2026, 22:30
Les supporters de l'ASSE lors du match à Reims.
Par la voix de la préfète de la Loire, Muriel Nguyen, la menace de la dissolution qui a pesé sur les Magic Fans et le Green Angels fait son retour !

C’est un gros coup de pression que se sont pris les ultras de l’ASSE ce lundi dans les colonnes du Progrès ! En effet, la préfère de la Loire, Muriel Nguyen, y explique qu’elle ne tolère aucune violence dans les stades. Et qu’après avoir tenté le dialogue avec les groupes de supporters et constaté que rien ne changeait, cela justifiait les arrêtés interdisant la venue de fans adverses. Elle va même plus loin en expliquant qu’en dernier recours, si de nouveaux incidents se produisent à Geoffroy-Guichard ou en déplacement, comme cela s’est déjà produit cette saison, la menace de dissolution sur les groupes ultras de l’ASSE fera son retour !

« La procédure de dissolution des associations de supporters n’a pas abouti, mais ce n’est qu’un sursis… »

« Les violences dans les stades, c’est totalement inacceptable. Les jours de match doivent rester des moments de partage, de cohésion, de convivialité. Ils ne doivent pas se transformer en affrontements. Or, c’est ce qui se passe au stade Geoffroy-Guichard comme à l’extérieur. Je serai très ferme sur ces agissements. Cela passe d’abord par un dialogue. Avec le club, qui doit assumer ses responsabilités, mais aussi avec Saint-Etienne Métropole. »

« On doit travailler sur un renforcement des mesures de sécurité. Les troubles continuent. Nous avons donc été obligés de prendre des mesures d’interdiction administrative de stade. 31 ont déjà été prononcées, 15 sont en cours d’instruction. Ce sont des mesures individuelles fortes. La procédure de dissolution des associations de supporters n’a pas abouti, mais ce n’est qu’un sursis… »

