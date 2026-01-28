À LA UNE DU 28 JAN 2026
[11:48]FC Nantes : un partenaire du club balance du lourd sur Franck Kita et la gestion du club ! 
[11:35]PSG – Newcastle : Luis Enrique perd un titulaire à la dernière minute !
[11:21]Revue de presse : ça craint pour Thauvin (RC Lens), l’OGC Nice vendeur pour Boudaoui, un ex Rennais au LOSC ?
[10:49]OL Mercato : Endrick pose ses conditions pour un retour au Real Madrid, une offre dingue arrive ! 
[10:31]Stade Rennais Mercato : un chèque plus une recrue surprise cet hiver ?
[10:13]OM, Stade Rennais Mercato : Fabrizio Romano lâche une nouvelle bombe sur l’avenir de Cresswell (Toulouse)
[09:45]ASSE : après le démenti pour Haise, un favori se dégage pour remplacer Horneland ! 
[09:16]OM Mercato : l’Italie comme solution d’urgence pour oublier Emerson ?
[09:00]PSG Mercato : coup de théâtre monumental pour l’avenir de Dembélé !
[08:48]Stade Rennais : triple coup de tonnerre pour l’avenir de Jacquet ! 
ASSE : après le démenti pour Haise, un favori se dégage pour remplacer Horneland ! 

Par Bastien Aubert - 28 Jan 2026, 09:45
💬 Commenter
Philippe Montanier
Après le démenti sur des discussions entre Franck Haise et l’ASSE apporté par Olivier Tallaron, une double réalité serait différente dans le Forez.

La succession d’Eirik Horneland bat son plein à l’ASSE. Après le démenti d’Olivier Tallaron concernant d’éventuelles discussions entre Franck Haise et l’ASSE la réalité semble un peu plus complexe. Selon Peuple Vert, des échanges auraient bien eu lieu entre les agents de Haise et le club stéphanois même si rien n’indique encore que cela puisse déboucher sur un accord.

Haise usé par son passage à Nice 

Haise reste une piste délicate car son salaire actuel dépasse largement celui d’Horneland son passage à l’OGC Nice a laissé des traces et pourrait nécessiter un temps de recul avant de se relancer pleinement dans un projet exigeant comme l’ASSE. De plus, l’ancien coach du RC Lens dispose d’autres propositions, ce qui rend toute finalisation encore plus incertaine. Les dirigeants stéphanois ont aussi un autre choix logique puisque Philippe Montanier figure dans les petits papiers du club. Un profil qui coche beaucoup de cases.

Montanier, favori logique de Kilmer ?

Sans poste depuis juin 2023 il a eu le temps de se ressourcer, il connaît parfaitement la Ligue 2 et reste un adepte du football offensif et de l’approche DATA… Ses méthodes correspondent à la vision moderne que Kilmer Sports Ventures souhaite mettre en place. Cerise sur le gâteau, l’ancien portier des Verts, passé par Nottingham Forest et la Real Sociedad, sait s’exprimer dans plusieurs langues. À date, Montanier apparaîtrait ainsi comme un favori logique même si Horneland est toujours en poste et que rien n’est tranché en haut lieu pour sa succession. Le couperet pourrait tomber ce soir. 

