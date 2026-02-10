Le RC Lens est sur le podium des équipes ayant remporté le plus de matches depuis le début de la saison, juste derrière le Bayern Munich et le FC Barcelone.

Il ne viendrait à personne l’idée de dire que le RC Lens réalise une saison au-delà de toutes les attentes. Les hommes de Pierre Sage sont lancés dans la course au titre, rêvent de décrocher une première Coupe de France, ont battu le nombre de victoires d’affilée du club et enchantent par la qualité de leur jeu. Mais même si tous les voyants sont au vert, rien de tel que les chiffres pour mettre en valeur le parcours incroyable des Sang et Or cette saison.

79% de victoires depuis le début de la saison

Le compte X SleeperFootNews a fait les comptes : avec 19 victoires en 24 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le RC Lens affiche un ratio de 79% de succès. Dans les grands championnats, seuls deux clubs font mieux que lui, et pas des moindres : le Bayern Munich avec 84% et le FC Barcelone avec 81%. Un sacré exploit pour les hommes de Pierre Sage ! Ce qui le serait encore plus serait de maintenir cette statistique à ce niveau aussi élevé pour atteindre les objectifs que sont en train de se fixer l’entraîneur et ses joueurs : une place sur le podium en L1 et la Coupe de France.

Mais même si le Racing devait ralentir la cadence dans les prochaines semaines, cette saison 2025-26 restera comme l’une des plus marquantes de l’histoire du club. Et peut-être le point de départ de quelque chose d’encore plus grand…

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

14/02 : Paris FC-RC Lens (22e journée de Ligue 1)

21/02 : RC Lens-AS Monaco (23e journée de Ligue 1)

27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France