L’ASSE a beaucoup fait parler d’elle avec son quatrième maillot présenté par Thimothée Chalamet sur le plateau du JT de TF1. Mais cela n’a pas plu aux Green Angels !

Le coup de com’ a fait le tour du monde et a permis à l’AS Saint-Etienne de réaliser le meilleur démarrage de son histoire pour les ventes en ligne d’un nouveau maillot. Il y a trois jours, l’acteur franco-américain Thimothée Chalamet était sur le plateau du JT de TF1 pour parler de son nouveau film, Marty Supreme. Il en a profité pour dévoiler en exclusivité le quatrième maillot de son club de cœur, l’ASSE, floqué à son nom et du numéro 42. Une star mondiale brandissant une tunique des Verts, ça a forcément fait un effet bœuf. Mais ça n’a pas plu à tout le monde…

« Jaouen : arrête de prostituer nos couleurs pour gonfler les ventes de maillots ! »

Le site Evect révèle en effet que les Green Angels ont accroché deux banderoles pour contester ce coup de com’. A la boutique du club, on pouvait lire : « Nouveau maillot : l’ASSE est un club historique, pas une marque tendance ! ». A L’Etrat, il était écrit : « Jaouen : arrête de prostituer nos couleurs pour gonfler les ventes de maillots ! ». Le vert fluo du quatrième maillot ne passe pas et c’est le directeur général adjoint en charge des revenus à l’ASSE qui prend pour tout le monde.

En plus de contester la politique sportive de Kilmer Sports, les Green Angels sont donc également remontés contre le côté marketing imposé par le propriétaire à l’ASSE. Alors que c’est une tendance suivie par de nombreux clubs dans le foot et l’un des principaux leviers de croissance financière…

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

14/02 : Guingamp-ASSE (23e journée de Ligue 2)

21/02 : ASSE-Laval (24e journée de Ligue 2)

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2