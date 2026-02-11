À LA UNE DU 11 FéV 2026
[19:45]ASSE : Ruffier tire à balles réelles, 3 anciens Verts prennent cher !
[19:28]OM : De Zerbi part en seigneur, Aguerd le remercie
[19:15]FC Nantes : avant Kantari, Kita coupe une première tête !
[18:57]Stade Rennais : encore des réserves en interne à propos de Haise ?
[18:31]OM : De Zerbi, une vidéo d’adieu qui sème la discorde
[18:15]RC Lens : le club s’en prend aux autorités à cause du match contre le PFC
[18:01]ASSE : Bocanegra se rappelle au bon souvenir du Chaudron
[17:38]Double coup de théâtre et nouveau chaos à la LFP !
[17:14]ASSE : les ultras fracassent le club pour le 4e maillot présenté par Chalamet !
[16:55]FC Nantes Mercato : Kantari s’est impliqué dans une arrivée
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : Bocanegra se rappelle au bon souvenir du Chaudron

Par Raphaël Nouet - 11 Fév 2026, 18:01
💬 Commenter
Carlos Bocanegra en 2019, quand il était dirigeant d'Atlanta.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Passé par l’ASSE en 2010-11, le défenseur américain Carlos Bocanegra a rappelé combien il avait apprécié l’ambiance de Geoffroy-Guichard.

La présentation du quatrième maillot de l’AS Saint-Etienne par Thimothée Chalamet sur le plateau du JT de TF1, dimanche, aura vraiment été un coup de com’ très réussi. Même si cela n’a pas plu aux ultras, qui voudraient que leur club reste authentique, les pré-ventes ont atteint des sommets. Et l’aura de Chalamet de l’autre côté de l’Atlantique aura permis de faire parler en bien des Verts. Tout en réveillant un ancien de leurs joueurs.

« The atmosphere in le Chaudron était magnifique ! »

En effet, Carlos Bocanegra, passé par Saint-Etienne en 2010-11, a publié sur X ce message qui se passe de traduction : « Thanks for the shoutout Thimothée Chalamet, the atmosphere in le Chaudron était magnifique ! ». Devenu dirigeant en MLS, l’ancien défenseur a passé deux saisons au Stade Rennais avant de rejoindre l’ASSE puis de filer aux Glasgow Rangers. Visiblement, il a davantage été impressionné par la ferveur de Geoffroy-Guichard que par celle du Roazhon Park !

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Après le coup de com’ de Chalamet, l’ASSE a fait savoir qu’elle envisageait d’organiser un match de bienfaisance en fin de saison auquel participerait l’acteur. Ce pourrait être l’occasion de revoir Carlos Bocanegra sous le maillot vert. Même si son passage a été court, il a laissé de bons souvenirs dans le Forez !

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

14/02 : Guingamp-ASSE (23e journée de Ligue 2)
21/02 : ASSE-Laval (24e journée de Ligue 2)
28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)
07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)
13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)
21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)
04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)
10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)
17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)
24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)
02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)
09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)
12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)
15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)
21/05 : Barrages aller L1-L2
24/05 : Barrages retour L1-L2

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot