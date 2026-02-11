Passé par l’ASSE en 2010-11, le défenseur américain Carlos Bocanegra a rappelé combien il avait apprécié l’ambiance de Geoffroy-Guichard.

La présentation du quatrième maillot de l’AS Saint-Etienne par Thimothée Chalamet sur le plateau du JT de TF1, dimanche, aura vraiment été un coup de com’ très réussi. Même si cela n’a pas plu aux ultras, qui voudraient que leur club reste authentique, les pré-ventes ont atteint des sommets. Et l’aura de Chalamet de l’autre côté de l’Atlantique aura permis de faire parler en bien des Verts. Tout en réveillant un ancien de leurs joueurs.

« The atmosphere in le Chaudron était magnifique ! »

En effet, Carlos Bocanegra, passé par Saint-Etienne en 2010-11, a publié sur X ce message qui se passe de traduction : « Thanks for the shoutout Thimothée Chalamet, the atmosphere in le Chaudron était magnifique ! ». Devenu dirigeant en MLS, l’ancien défenseur a passé deux saisons au Stade Rennais avant de rejoindre l’ASSE puis de filer aux Glasgow Rangers. Visiblement, il a davantage été impressionné par la ferveur de Geoffroy-Guichard que par celle du Roazhon Park !

Après le coup de com’ de Chalamet, l’ASSE a fait savoir qu’elle envisageait d’organiser un match de bienfaisance en fin de saison auquel participerait l’acteur. Ce pourrait être l’occasion de revoir Carlos Bocanegra sous le maillot vert. Même si son passage a été court, il a laissé de bons souvenirs dans le Forez !

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

14/02 : Guingamp-ASSE (23e journée de Ligue 2)

21/02 : ASSE-Laval (24e journée de Ligue 2)

28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2