Gardien de l’ASSE pendant dix ans, Stéphane Ruffier a vécu six derniers mois très compliqués avec Claude Puel. Il en veut énormément à l’actuel entraîneur de l’OGC Nice mais aussi à ses deux anciens présidents.

Cinq ans après avoir raccroché les gants, Stéphane Ruffier a accordé une interview au Progrès. L’ancien gardien, retourné dans son Pays basque natal à la fin de sa carrière, est toujours aussi franc et direct. Au moment de revenir sur ses six derniers mois très compliqués à l’ASSE, quand Claude Puel l’avait mis au placard pour un prétexte fallacieux (il n’était pas bon dans le jeu au pied alors que c’est son salaire qui posait problème), il n’hésite pas à allumer l’actuel entraîneur de Nice mais également ses deux ex-présidents, Roland Romeyer et surtout Bernard Caiazzo.

« Ce sont des supporters qui méritent tellement mieux »

« J’aurais aimé un peu plus de sincérité de la part des présidents. Ils ont décidé de tourner leur veste. Quand on arrive à te mettre à pied, pour un soi-disant masque, que tu as enlevé juste avant d’ouvrir la porte de ta voiture, je crois qu’il faut arrêter d’aller chercher plus loin. Puel ? À partir du moment où il arrive, tu le sais que ça va se passer comme ça. Il y a beaucoup de choses dans la vie, des fois, c’est un peu prémédité. Je me suis retrouvé des matins, durant les périodes un peu chaudes d’été, où il me faisait être sur le terrain à 8h00, parce que le groupe s’entraînait à 9h30. Il faisait exprès pour me mettre à la faute. »

« Quand les dirigeants te lâchent pour un coach qui arrive et qui t’apporte… bah finalement rien, à part la L2, ça fait mal. C’est l’histoire d’une relation de 10 ans où tu connais quelqu’un, tu sais ce qu’il fait dans un club, tu sais ce qu’il peut faire et ce qu’il peut t’apporter. Et envers qui la confiance disparaît pour un mec qui est là depuis 6 mois. Caiazzo envoyait des messages aux journalistes en disant “Quand c’est que vous allez le détruire, lui ?”. C’est un club qui mérite tellement mieux. Pardon, pas un club. Ce sont des supporters qui méritent tellement mieux. Les gens, ils sont passionnés, ils donneraient tout pour l’équipe, pour venir la soutenir. »

