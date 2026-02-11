À LA UNE DU 11 FéV 2026
[19:45]ASSE : Ruffier tire à balles réelles, 3 anciens Verts prennent cher !
[19:28]OM : De Zerbi part en seigneur, Aguerd le remercie
[19:15]FC Nantes : avant Kantari, Kita coupe une première tête !
[18:57]Stade Rennais : encore des réserves en interne à propos de Haise ?
[18:31]OM : De Zerbi, une vidéo d’adieu qui sème la discorde
[18:15]RC Lens : le club s’en prend aux autorités à cause du match contre le PFC
[18:01]ASSE : Bocanegra se rappelle au bon souvenir du Chaudron
[17:38]Double coup de théâtre et nouveau chaos à la LFP !
[17:14]ASSE : les ultras fracassent le club pour le 4e maillot présenté par Chalamet !
[16:55]FC Nantes Mercato : Kantari s’est impliqué dans une arrivée
ASSE : Ruffier tire à balles réelles, 3 anciens Verts prennent cher !

Par Raphaël Nouet - 11 Fév 2026, 19:45
Stéphane Ruffier à l'époque où il jouait pour l'ASSE, en 2020.
Gardien de l’ASSE pendant dix ans, Stéphane Ruffier a vécu six derniers mois très compliqués avec Claude Puel. Il en veut énormément à l’actuel entraîneur de l’OGC Nice mais aussi à ses deux anciens présidents.

Cinq ans après avoir raccroché les gants, Stéphane Ruffier a accordé une interview au Progrès. L’ancien gardien, retourné dans son Pays basque natal à la fin de sa carrière, est toujours aussi franc et direct. Au moment de revenir sur ses six derniers mois très compliqués à l’ASSE, quand Claude Puel l’avait mis au placard pour un prétexte fallacieux (il n’était pas bon dans le jeu au pied alors que c’est son salaire qui posait problème), il n’hésite pas à allumer l’actuel entraîneur de Nice mais également ses deux ex-présidents, Roland Romeyer et surtout Bernard Caiazzo.

« Ce sont des supporters qui méritent tellement mieux »

« J’aurais aimé un peu plus de sincérité de la part des présidents. Ils ont décidé de tourner leur veste. Quand on arrive à te mettre à pied, pour un soi-disant masque, que tu as enlevé juste avant d’ouvrir la porte de ta voiture, je crois qu’il faut arrêter d’aller chercher plus loin. Puel ? À partir du moment où il arrive, tu le sais que ça va se passer comme ça. Il y a beaucoup de choses dans la vie, des fois, c’est un peu prémédité. Je me suis retrouvé des matins, durant les périodes un peu chaudes d’été, où il me faisait être sur le terrain à 8h00, parce que le groupe s’entraînait à 9h30. Il faisait exprès pour me mettre à la faute. »

« Quand les dirigeants te lâchent pour un coach qui arrive et qui t’apporte… bah finalement rien, à part la L2, ça fait mal. C’est l’histoire d’une relation de 10 ans où tu connais quelqu’un, tu sais ce qu’il fait dans un club, tu sais ce qu’il peut faire et ce qu’il peut t’apporter. Et envers qui la confiance disparaît pour un mec qui est là depuis 6 mois. Caiazzo envoyait des messages aux journalistes en disant “Quand c’est que vous allez le détruire, lui ?”. C’est un club qui mérite tellement mieux. Pardon, pas un club. Ce sont des supporters qui méritent tellement mieux. Les gens, ils sont passionnés, ils donneraient tout pour l’équipe, pour venir la soutenir. »

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

14/02 : Guingamp-ASSE (23e journée de Ligue 2)
21/02 : ASSE-Laval (24e journée de Ligue 2)
28/02 : Pau-ASSE (25e journée de Ligue 2)
07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)
13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)
21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)
04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)
10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)
17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)
24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)
02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)
09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)
12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)
15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)
21/05 : Barrages aller L1-L2
24/05 : Barrages retour L1-L2

