Nommé par Kilmer pour permettre à l’ASSE de remonter en Ligue 1, Philippe Montanier a déjà bien débuté en s’imposant contre Montpellier à Geoffroy-Guichard. Une première décisive ?

Philippe Montanier a parfaitement débuté son mandat à l’ASSE en s’imposant face à Montpellier à Geoffroy-Guichard samedi soir (1-0). Un premier succès qui pourrait compter plus qu’il n’y paraît… Mais au-delà du résultat brut, c’est le profil du technicien qui intrigue. Et pour en parler, qui mieux que Renaud Cohade ? Ancien joueur de Valenciennes entre 2009 et 2011, il a connu Montanier dans un contexte exigeant, avec des moyens limités et une pression constante pour le maintien.

Montanier a déjà la recette

« Je garde de très bons souvenirs de Philippe Montanier », confie-t-il à Peuple Vert. À l’époque, Valenciennes surprend : « La première saison, on a fini 10e, la seconde 12e, ce qui était pas mal du tout pour une équipe comme la nôtre. » Deux saisons solides, construites sur une organisation claire et une vraie stabilité. Un détail qui n’en est pas un pour Saint-Étienne. Pour Cohade, les difficultés actuelles des Verts ne sont pas d’abord tactiques : « À mon avis, le problème est plus mental qu’autre chose. » Un constat lucide. L’effectif stéphanois possède des qualités, notamment offensives, mais peine à les exprimer avec constance. Et c’est là que Montanier peut faire la différence.

L’effet Geoffroy-Guichard sera décisif

L’ancien milieu insiste sur un point clé à l’ASSE : l’environnement. « Avec l’effet du Chaudron, tu devrais perdre très peu de points à domicile, poursuit Cohade. Gagner pratiquement trois matches sur quatre à la maison et tourner à plus de deux points de moyenne par journée » lui semble totalement atteignable si la dynamique s’installe. Voilà peut-être le nouvel atout de Montanier : sa capacité à stabiliser, rassurer et recréer une force mentale collective pour faire redevenir le chaudron une forteresse imprenable.