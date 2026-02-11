À LA UNE DU 11 FéV 2026
[13:40]FC Barcelone Mercato : le nom du futur buteur du Barça a fuité ! 
[13:20]OM : Galtier, Haise, Beye, Conceiçao… la liste des coaches pour remplacer De Zerbi s’allonge  
[13:10]PSG Mercato : Campos fait le forcing pour ce petit prodige en attaque 
[13:01]ASSE : Montanier tient son arme secrète pour viser la Ligue 1
[12:52]FC Nantes : Kantari annonce une grande nouvelle et un compte à régler à Monaco 
[12:40]PSG – OM (5-0) : Dembélé humilie Balerdi verbalement en plein match, les images qui font mal !
[12:11]OM : Benatia poussé vers la sortie après De Zerbi, la réponse musclée de McCourt !
[11:48]FC Nantes : le départ des Kita serait déjà programmé ! 
[11:21]Revue de presse : Beye fait mal à Montanier (ASSE), coup dur à Lens, Riolo annonce la fin du LOSC, Ménès détruit Mwanga !
[11:00]ASSE : un coach furax mis à pied, Montanier fait des révélations sur Kilmer et Tanenbaum ! 
ASSE : Montanier tient son arme secrète pour viser la Ligue 1

Par Bastien Aubert - 11 Fév 2026, 13:01
💬 Commenter
Philippe Montanier en conférence de presse après la victoire de l'ASSE sur Montpellier.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Nommé par Kilmer pour permettre à l’ASSE de remonter en Ligue 1, Philippe Montanier a déjà bien débuté en s’imposant contre Montpellier à Geoffroy-Guichard. Une première décisive ?

Philippe Montanier a parfaitement débuté son mandat à l’ASSE en s’imposant face à Montpellier à Geoffroy-Guichard samedi soir (1-0). Un premier succès qui pourrait compter plus qu’il n’y paraît… Mais au-delà du résultat brut, c’est le profil du technicien qui intrigue. Et pour en parler, qui mieux que Renaud Cohade ? Ancien joueur de Valenciennes entre 2009 et 2011, il a connu Montanier dans un contexte exigeant, avec des moyens limités et une pression constante pour le maintien. 

Montanier a déjà la recette 

« Je garde de très bons souvenirs de Philippe Montanier », confie-t-il à Peuple Vert. À l’époque, Valenciennes surprend : « La première saison, on a fini 10e, la seconde 12e, ce qui était pas mal du tout pour une équipe comme la nôtre. » Deux saisons solides, construites sur une organisation claire et une vraie stabilité. Un détail qui n’en est pas un pour Saint-Étienne. Pour Cohade, les difficultés actuelles des Verts ne sont pas d’abord tactiques : « À mon avis, le problème est plus mental qu’autre chose. » Un constat lucide. L’effectif stéphanois possède des qualités, notamment offensives, mais peine à les exprimer avec constance. Et c’est là que Montanier peut faire la différence. 

L’effet Geoffroy-Guichard sera décisif 

L’ancien milieu insiste sur un point clé à l’ASSE : l’environnement. « Avec l’effet du Chaudron, tu devrais perdre très peu de points à domicile, poursuit Cohade. Gagner pratiquement trois matches sur quatre à la maison et tourner à plus de deux points de moyenne par journée » lui semble totalement atteignable si la dynamique s’installe. Voilà peut-être le nouvel atout de Montanier : sa capacité à stabiliser, rassurer et recréer une force mentale collective pour faire redevenir le chaudron une forteresse imprenable. 

