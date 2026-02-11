Pierre Sage explique que son arrivée au RC Lens a constitué un tournant dans sa carrière professionnelle qu’il ne devait surtout pas manquer.

Invité sur le plateau de L’After, qui s’est exceptionnellement délocalisé à Lens ce soir, Pierre Sage a évoqué sa première saison très réussie en Artois. Et qui pourrait devenir triomphale s’il y a un titre (voire deux) en juin. L’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais explique qu’il était vraiment déterminé au moment de commencer son aventure chez les Sang et Or car il estimait qu’il s’agissait d’un tournant dans sa carrière. S’il parvenait à s’imposer loin de chez lui – comprenez l’OL – cela signifiait que sa méthode pouvait s’exporter.

« C’était le challenge le plus important de ma vie professionnelle »

« Quand j’arrive à Lyon, je ne suis personne et, effectivement, la greffe prend bien car il y a une situation d’urgence, il y a beaucoup d’amour donc ça se passe bien. Quand j’arrive à Lens, même si j’ai été viré de Lyon, malgré tout, j’ai été entraîneur de Lyon et ça me donne un autre statut dans le vestiaire. Et pour moi, c’était le challenge le plus important de ma vie professionnelle car je savais que j’allais être attendu. Réussir dans son contexte, c’est une chose ; réussir ailleurs, c’en est une autre. »

« La pression ? Non, je n’ai jamais la pression. La seule que j’ai, c’est de faire en sorte que les joueurs progressent chaque jour et soient heureux d’être là. Le football est un milieu de références. La première chose que l’on fait quand un entraîneur arrive dans un club, c’est regarder où il a officié, quels trophées il a gagnés, quelle est sa moyenne de points et ainsi de suite. Mais il y a une chose que l’on oublie, c’est ce que ressentent les joueurs pendant ses séances, quelles sont ses idées de jeu et comment elles infusent. »

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

14/02 : Paris FC-RC Lens (22e journée de Ligue 1)

21/02 : RC Lens-AS Monaco (23e journée de Ligue 1)

27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France