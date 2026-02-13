RC Lens : une grande nouvelle est tombée, les supporters peuvent jubiler !

Après être devenu propriétaire du stade Bollaert-Delelis cette saison, le RC Lens envisage de faire évoluer son enceinte mythique, notamment en augmentant sa capacité d’accueil, mais en respectant l’esprit et l’identité architecturale du lieu.

Depuis le rachat du stade, l’un des sujets prioritaires pour le club est l’adaptation de l’infrastructure aux besoins du public lensois sans pour autant transformer radicalement l’environnement. Le directeur général du club, Benjamin Parrot, a expliqué mercredi soir sur RMC Sport la stratégie du club à ce sujet.

Une hausse mesurée de la jauge

L’objectif principal n’est pas de reconstruire des tribunes entières, mais plutôt d’optimiser l’espace existant :

« On pense plus à une croissance endogène par la tribune Marek. (…) Elle peut accueillir 4 200 personnes. On a une étude de sol qui prouve qu’on peut accueillir 6 000 personnes. (…) On ne veut pas construire de tribune parce qu’on ne veut pas dénaturer l’âme anglaise de ce stade. On est très attaché à l’identité. C’est un monument de France et on croit en cette architecture. »

Selon Parrot, la tribune Marek, qui accueille le kop, pourrait ainsi voir sa capacité augmenter d’environ 1 800 places, une solution qui permettrait d’accueillir davantage de supporters dans ce secteur sans toucher à la silhouette globale du stade. Ce serait une excellente nouvelle pour certains supporters qui souhaitent, pour certains depuis des années, intégrer cette tribune afin de contribuer à une ambiance jugée parfois sur le déclin.

Préserver l’histoire, au cœur du projet

Le dirigeant insiste sur l’importance de respecter l’histoire du stade et sa relation avec la ville :

« Il faut avoir de la mesure avec ça. (…) Il vaut mieux avoir un stade plein durablement qu’un stade plus grand qui permette, de temps en temps, d’avoir des guichets fermés. C’est ça, notre croyance. »

Avec une capacité actuelle d’environ 38 223 places, le stade fait face à des files d’attente importantes pour certains matchs très demandés, d’où la réflexion du club sur une hausse ciblée du nombre de places disponibles.

Un lieu de vie autour du stade

Mais l’ambition ne s’arrête pas à la simple expansion de la tribune. Lens souhaite aussi faire de Bollaert-Delelis un lieu de vie quotidien, avec des projets qui pourraient attirer le public en dehors des jours de match :

« On aimerait que ça devienne durablement un lieu de vie au quotidien plutôt qu’une cathédrale qui s’éclaire sur le parking tous les quinze jours. Pour ça, on a des projets avec beaucoup d’éléments qui pourraient attirer du public : des expériences muséales, une brasserie… »