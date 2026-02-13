À LA UNE DU 13 FéV 2026
RC Lens : Sage a dû prendre la pire décision de son mandat chez les Sang et Or

Par William Tertrin - 13 Fév 2026, 12:10
En faisant le choix d’écarter le jeune Andrija Bulatovic face au Stade Rennais, Pierre Sage a confié qu’il avait pris la décision la plus injuste depuis son arrivée au RC Lens.

Lors du match face au Stade Rennais la semaine dernière, l’annonce du groupe lensois a créé la surprise : le jeune milieu monténégrin Andrija Bulatovic, pourtant auteur de prestations convaincantes, ne figurait pas parmi les 21 joueurs convoqués. Une absence qui n’a pas été prise à la légère par Pierre Sage, l’entraîneur du RC Lens.

Dans la conférence de presse d’avant‑match face au Paris FC, Sage a été confronté à ce choix délicat, qu’il estime presque “injuste” pour le joueur.

“La décision la plus injuste que j’ai prise cette saison”

Pierre Sage n’a pas caché la difficulté de sa décision :

« Je pense que c’est la décision la plus injuste que j’ai prise depuis le début de la saison. Je l’ai exprimé au joueur parce que c’est vraiment quelqu’un qui donne tout à l’équipe. »

Le coach explique que sa priorité était de renforcer la couverture défensive et offensive pour ce match particulier, suite au retour de blessure de Samson Baidoo. Il regrette que l’effectif, limité à 21 joueurs pour cette rencontre, l’ait obligé à faire un choix difficile : laisser le jeune joueur à quai, malgré sa forme et ses contributions récentes.

Une explication humaine

Sage a aussi tenu à souligner qu’il avait bien conscience que cette décision avait pu toucher personnellement Bulatovic, mais qu’il espérait avoir su expliquer son choix avec respect :

« Je sais que ça l’a touché, mais je pense qu’il a entendu mes mots et aussi ma gêne par rapport à ce choix, parce que c’est très rare d’avoir des décisions dans cette situation. »

L’entraîneur lensois a insisté sur l’importance de garder un groupe capable de faire la différence offensivement et défensivement, même si cela signifie parfois devoir laisser des joueurs méritants en dehors du groupe.

Une décision de gestion plus que de méforme

Cette mise à l’écart n’a rien à voir avec un manque de performances de Bulatovic. Apparu à 12 reprises cette saison, le jeune Monténégrin, à seulement 19 ans, a montré une progression constante et a su saisir ses occasions en Ligue 1 jusqu’ici.

L’absence n’a donc été qu’une conséquence de la concurrence interne et de la configuration tactique choisie par Pierre Sage pour ce rendez‑vous face à Rennes, et non un jugement sur la valeur du joueur lui‑même.

