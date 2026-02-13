À LA UNE DU 13 FéV 2026
[13:30]FC Barcelone Mercato : la doublure idéale de Balde identifiée… elle coûte 40 M€ !
[12:58]Stade Rennais : réunion décisive pour le départ de Beye, l’OM se frotte les mains
[12:46]RC Lens Mercato : après Fulgini, un autre indésirable va changer de destination
[12:26]OM : vers un forfait de dernière minute pour le match face à Strasbourg
[12:10]RC Lens : Sage a dû prendre la pire décision de son mandat chez les Sang et Or
[12:00]OM Mercato : snobé par Marseille, Pavard a déjà trouvé son futur club !
[11:51]PSG : le groupe de Luis Enrique pour affronter le Stade Rennais, avec un retour précieux
[11:39]Stade Rennais : le groupe convoqué par Tambouret face au PSG, avec cinq absents
[11:30]Revue de presse : nouvelles révélations sur Beye au Stade Rennais, Thomasson (RC Lens) relance le derby face au LOSC
[11:00]OL : un ancien dirigeant lyonnais espéré pour sauver le football français
RC Lens Mercato : après Fulgini, un autre indésirable va changer de destination

Par William Tertrin - 13 Fév 2026, 12:46
Le jeune ailier suédois Jeremy Agbonifo lors d'un match du RC Lens la saison dernière.
Alors que le RC Lens a prêté de nombreux joueurs cette saison, l’un d’entre eux va quitter son club… pour être prêté à nouveau.

Alors que la saison 2025-2026 du RC Lens bat son plein, le club artésien s’apprête potentiellement à participer à un mouvement de marché étonnant impliquant l’un de ses joueurs… qui n’est actuellement pas dans l’effectif. Après Angelo Fulgini, pisté par Al-Jazira à Abu Dhabi alors qu’il est prêté à Al-Taawoun, c’est un nouvel indésirable qui a trouvé un autre club.

En effet, selon plusieurs médias, dont Expressen en Suède, Jeremy Agbonifo, jeune ailier suédois de 20 ans, est sur le point de retourner au BK Häcken sous forme de prêt. L’accord serait quasiment finalisé, et seules quelques « détails » administratifs resteraient à régler entre les deux clubs.

Un gros flop signé Diego Lopez

Agbonifo avait rejoint Lens en janvier 2025 via un prêt avec option d’achat obligatoire, après ses bonnes performances avec Häcken. Lens avait alors déboursé 7,5 millions d’euros, un montant qui avait fait tiquer, logiquement. Cependant, son temps de jeu en Ligue 1 a été limité à seulement 8 matchs et 1 but, et il a été envoyé en prêt avec option au FC Bâle. Là aussi, il n’a pas vraiment réussi à s’imposer de manière durable (16 matchs, 2 buts). Une situation similaire à celle de Goduine Koyalipou, qui a cassé son prêt à Levante pour rejoindre Angers.

Pour les médias suédois, ce retour au pays est un moyen pour Agbonifo de se relancer dans un contexte où il a déjà brillé – mais il demeurera tout de même un gros flop du mercato hivernal de Diego Lopez, au même titre que d’autres joueurs. Pour rappel, le contrat d’Agbonifo avec Lens court jusqu’en 2028, et le club reste propriétaire du joueur même si le prêt à Häcken se confirme.

