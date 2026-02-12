À LA UNE DU 12 FéV 2026
[19:30]RC Lens Mercato : un transfert surprise dans les tuyaux !
[19:00]FC Nantes : Kantari fixe ses attentes pour Guilbert
[18:30]Real Madrid Mercato : Haaland chaud pour signer à Madrid, il pose ses conditions !
[18:00]Stade Rennais – PSG : Luis Enrique s’en tamponne d’Habib Beye à l’OM !
[17:30]Real Madrid, équipe de France : grosse inquiétude pour Kylian Mbappé
[17:00]ASSE Mercato : Le Cardinal livre les dessous de son arrivée
[16:40]ASSE : Montanier rassure avant Guingamp et annonce des retours proches !
[16:20]OM : Medhi Benatia sur le départ vers la Serie A ?
[16:00]Stade Rennais : Habib Beye visé par une procédure juridique !
[15:45]FC Nantes : les Kita ont-ils raison de se séparer de Drouet ?
Par Laurent Hess - 12 Fév 2026, 19:30
Prêté par le RC Lens en Arabie saoudite, Angelo Fulgini pourrait définitivement quitter les Sang et Or. Un club le convoite avec insistance.

Après celui de Martin Satriano, définitivement cédé à l’OL, qui l’a prêté à Getafe, l’avenir d’un auytre joueur prêté par le RC Lens l’été dernier pourrait se décanter ces prochains jours : celui d’Angelo Fulgini. En difficulté au RCL la saison passée, l’ancien angevin est prêté depuis cet été à Al-Taawoun où il a réalise une bonne saison (3 buts, 9 passes décisive). Le club saoudien dispose d’une option d’achat mais son avenir pourrait s’écrire dans un autre pays du Golfe.

Fulgini vers Al-Jazira

En effet, selon L’Equipe, Angelo Fulgini est actuellement suivi par plusieurs clubs d’Orient dont le 5e de D1 émirienne, Al-Jazira. Des discussions sont déjà engagées entre le club d’Abu Dhabi et le RC Lens, alors que le bail de Fulgini (29 ans) au RCL court jusqu’en juin 2027. A suivre…

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

14/02 : Paris FC-RC Lens (22e journée de Ligue 1)
21/02 : RC Lens-AS Monaco (23e journée de Ligue 1)
27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)
05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)
08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)
15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)
22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)
12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)
19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)
22/04 : Demi-finales de Coupe de France
26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)
03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)
23/05 : Finale de Coupe de France

