RC Lens Mercato : un transfert surprise dans les tuyaux !

Prêté par le RC Lens en Arabie saoudite, Angelo Fulgini pourrait définitivement quitter les Sang et Or. Un club le convoite avec insistance.

Après celui de Martin Satriano, définitivement cédé à l’OL, qui l’a prêté à Getafe, l’avenir d’un auytre joueur prêté par le RC Lens l’été dernier pourrait se décanter ces prochains jours : celui d’Angelo Fulgini. En difficulté au RCL la saison passée, l’ancien angevin est prêté depuis cet été à Al-Taawoun où il a réalise une bonne saison (3 buts, 9 passes décisive). Le club saoudien dispose d’une option d’achat mais son avenir pourrait s’écrire dans un autre pays du Golfe.

Fulgini vers Al-Jazira

En effet, selon L’Equipe, Angelo Fulgini est actuellement suivi par plusieurs clubs d’Orient dont le 5e de D1 émirienne, Al-Jazira. Des discussions sont déjà engagées entre le club d’Abu Dhabi et le RC Lens, alors que le bail de Fulgini (29 ans) au RCL court jusqu’en juin 2027. A suivre…

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

14/02 : Paris FC-RC Lens (22e journée de Ligue 1)

21/02 : RC Lens-AS Monaco (23e journée de Ligue 1)

27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France